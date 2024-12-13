Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor
Kıyma, hamur ve yoğurtlu sosuyla Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mantıyı sevmeyen yoktur. Ancak, mantının lezzetine lezzet katmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir. Mantı yaparken bu püf noktalarına dikkat ederseniz, hem görünüşü hem de lezzeti harika mantılar yapabilirsiniz.Peki, mantının püf noktaları neler? İşte detaylar...
MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
HAMURU İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
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HARCI İÇİN MALZEMELER
250 gram kıyma
1 adet soğan
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
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