  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor

Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor

Kıyma, hamur ve yoğurtlu sosuyla Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mantıyı sevmeyen yoktur. Ancak, mantının lezzetine lezzet katmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir. Mantı yaparken bu püf noktalarına dikkat ederseniz, hem görünüşü hem de lezzeti harika mantılar yapabilirsiniz.Peki, mantının püf noktaları neler? İşte detaylar...

Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor - Sayfa 1

MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

HAMURU İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 | 14
Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor - Sayfa 2

HARCI İÇİN MALZEMELER

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

2 | 14
Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor - Sayfa 3

SOSU İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı salça

3 | 14
Mantı yapmanın incelikleri! Hamuruna bunu eklemek mantının lezzetine lezzet katıyor - Sayfa 4

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

4 | 14