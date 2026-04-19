Maraton koşusuna damga vuran skandal: Dünya devi tepkiler sonrası reklamı kaldırdı
Her yıl dünyanın dört bir yanında maraton koşuları gerçekleşiyor. Bu yıl da baharda gerçekleşecek Boston Maratonu için hazırlıklar tamamlandı. Söz konusu koşuda ana sponsor bile olmayan dünyaca ünlü spor markası, astığı reklam afişiyle tepki topladı.
Nike, bu kez tepkilerle gündeme geldi ve sporcuların hedefine oturdu. Dünyaca ünlü marka, söz konusu maraton koşusund ana sponsor bile değildi. Ancak koca koca astığı reklam afişleri, sporcuların tepkilerine neden oldu.
Boston'daki Newbury Street'teki Nike mağazasında sergilenen afişte, "Koşucular hoş geldi, yürüyenlere müsamaha gösterilir" (Runners welcome, walkers tolerated) ifadesi yer alıyordu. The Independent'ın haberine göre, bu sözler sosyal medyada hızla yayıldı ve "dışlayıcı" olduğu gerekçesiyle sert eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca birçok kişi, markanın kapsayıcılık ilkesini göz ardı ettiğini de savundu.