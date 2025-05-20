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  4. Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası

Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası

Marul, eğer iyi muhafaza edilmezse kısa sürede soluklaşıp tazeliğini yitirebilir. Basit bir tüyo ile marulların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası - Sayfa 1

Salatada, sandviçlerde ve birçok yemeğin yanında kullanılan marul, çok sık tüketilen bir sebzedir.

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Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası - Sayfa 2

Kendi başına da tüketilebilen bu sebze, özellikle Türk sofralarında çok seviliyor. Ancak diğer sebzelerin aksine çok uzun süre taze kalmıyor.

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Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası - Sayfa 3

Marulun daha uzun süre taze kalıp soluklaşmasını önleyerek farklı günlerde de kullanabilirsiniz. Bunun için de bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.

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Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası - Sayfa 4

Yaz aylarında tüketilen, hafif yemeklerin yanında veya salatada kullanılan marulun daha taze kalması için önceki alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor.

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