Marullar bu yöntemle 2 hafta taze kalıyor! Yıllarca yanlış muhafaza etmişiz; işte püf noktası
Marul, eğer iyi muhafaza edilmezse kısa sürede soluklaşıp tazeliğini yitirebilir. Basit bir tüyo ile marulların daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
Salatada, sandviçlerde ve birçok yemeğin yanında kullanılan marul, çok sık tüketilen bir sebzedir.
Kendi başına da tüketilebilen bu sebze, özellikle Türk sofralarında çok seviliyor. Ancak diğer sebzelerin aksine çok uzun süre taze kalmıyor.
Marulun daha uzun süre taze kalıp soluklaşmasını önleyerek farklı günlerde de kullanabilirsiniz. Bunun için de bilmeniz gereken bazı püf noktalar var.