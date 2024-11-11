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  4. MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır?

MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle MasterChef'te Sonsuzluk yemeği yapıldı. Peki, Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır? İşte, MasterChef Sonsuzluk yemeği tarifi...

MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır? - Sayfa 1

Sonsuzluk malzemeleri

Mayonez tabanı için malzemeler

Sıvı yağ

Yumurta

Limon

Hardal

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MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır? - Sayfa 2

Toprak için malzemeler

Kuru kuzugöbeği mantarı

Yulaf

Ceviz

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MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır? - Sayfa 3

Pancar peltesi için malzemeler

Pancar

Tuz

Toz şeker

Bal

Yaprak jelatin

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MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır? - Sayfa 4

Ahtapot için malzemeler

Haşlanmış ahtapot

Sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Limon

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