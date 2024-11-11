MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır?
MasterChef 10 Kasım'a özel Sonsuzluk tarifi! Sonsuzluk nasıl yapılır?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle MasterChef'te Sonsuzluk yemeği yapıldı. Peki, Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır? İşte, MasterChef Sonsuzluk yemeği tarifi...
Sonsuzluk malzemeleri
Mayonez tabanı için malzemeler
Sıvı yağ
Yumurta
Limon
Hardal
1 | 15
Toprak için malzemeler
Kuru kuzugöbeği mantarı
Yulaf
Ceviz
2 | 15
Pancar peltesi için malzemeler
Pancar
Tuz
Toz şeker
Bal
Yaprak jelatin
3 | 15
Ahtapot için malzemeler
Haşlanmış ahtapot
Sarımsak
Zeytinyağı
Tuz
Limon
4 | 15
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