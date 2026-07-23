MasterChef altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadronun 6. yarışmacısını belirleyecek kritik gecede heyecan doruktaydı. Yarışmacılar, şeflerin turu geçmek için belirlediği zorlu ve lezzetli altı ezmeli kebap tarifini en iyi şekilde hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı. Peki, altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap için gerekli malzemeler neler? İşte, altı ezmeli kebap tarifi...
ALTI EZMELİ KEBAP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3-4 adet olgun ve sulu domates
2-3 adet sivri biber ve 1 adet kapya kırmızı biber
2 adet orta boy bostan patlıcanı
2-3 diş ezilmiş veya ince kıyılmış sarımsak
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı kaliteli nar ekşisi
Tuz, pul biber ve isteğe göre biraz sumak
Yarım demet ince kıyılmış taze maydanoz
500 gram kıyma (tercihen kuzu ve dana karışık)
1 tatlı kaşığı biber salçası
Servis için tırnak pide, lavaş ve ayran
ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?
Altı ezmeli kebap, Türk mutfağının özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine ait, közlenmiş sebzelerin ferahlatıcı lezzetiyle etin zenginliğini buluşturan muazzam bir lezzettir. Bu eşsiz yemeğin temelini, ince kıyılmış domates, biber ve sarımsakla hazırlanan, zeytinyağı ve nar ekşisiyle tatlandırılan köz sebze yatağı oluşturur. Geleneksel olarak zırh kıymasından yapılan Adana veya Urfa usulü kebaplar bu nefis ezmenin üzerine yerleştirilerek servis edilir. Hazırlık aşaması hem közleme hem de doğru kıvamı tutturma açısından özen gerektiren keyifli bir süreçtir.
Yemeğin ilk adımı, ezme tabanını oluşturacak sebzelerin seçimi ve közlenmesidir. Kaliteli domatesler, tatlı ve acı sivri biberler ile patlıcanlar fırında veya doğrudan ateş üzerinde kabukları iyice kararıp yumuşayana kadar közlenir. Közleme işlemi sebzelere o eşsiz dumanlı aromayı kazandıran en önemli detaydır. Fırından veya ateşten alınan sebzeler kısa bir süre kapalı bir kapta dinlendirildikten sonra kabukları kolayca soyulur ve çekirdek kısımları temizlenir.
Közlenen sebzelerin doğrama aşaması, yemeğin dokusunu belirleyen kritik bir adımdır. Geleneksel tariflerde bu sebzeler keskin bir zırh veya büyük bir bıçak yardımıyla tahta üzerinde adeta kıyılır gibi çok küçük parçalara ayrılır. Blender veya robot kullanmak sebzelerin suyunu salmasına ve lapa olmasına yol açacağı için kesinlikle tavsiye edilmez. Elde zırhtan geçirilmiş gibi pütürlü ve diri kalan sebze dokusu, yemeğin kalitesini doğrudan artırır.