MasterChef altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap tarifi!

ALTI EZMELİ KEBAP NASIL YAPILIR?

Altı ezmeli kebap, Türk mutfağının özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine ait, közlenmiş sebzelerin ferahlatıcı lezzetiyle etin zenginliğini buluşturan muazzam bir lezzettir. Bu eşsiz yemeğin temelini, ince kıyılmış domates, biber ve sarımsakla hazırlanan, zeytinyağı ve nar ekşisiyle tatlandırılan köz sebze yatağı oluşturur. Geleneksel olarak zırh kıymasından yapılan Adana veya Urfa usulü kebaplar bu nefis ezmenin üzerine yerleştirilerek servis edilir. Hazırlık aşaması hem közleme hem de doğru kıvamı tutturma açısından özen gerektiren keyifli bir süreçtir.