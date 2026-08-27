MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla analı kızlı çorbası tarifi!
Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya yarıştığı MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın yeni takım oyununda yarışmacılar, Türk mutfağının en seçkin ve zahmetli lezzetlerinden biri olan analı kızlı çorbasını hazırladı. Şeflerin tam not almak için yarışan takımlar, yöresel kıvamı tutturmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ardından izleyiciler ekran başında tarif aramaya başladı. Peki, analı kızlı çorbası nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla analı kızlı çorbası tarifi...
ANALI KIZLI ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KÖFTE HAMURU İÇİN MALZEMELER:
2,5 su bardağı kuru köftelik ince bulgur
1 su bardağı irmik
2,5 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
1,5 tatlı kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER:
250 gram dana kıyma
1 adet büyük boy kuru soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
ÇORBA SOSU İÇİN MALZEMELER:
150 gram haşlanmış kuşbaşı et
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı sıcak su
4 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı tuz
ANALI KIZLI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Geniş bir tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Çok ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından dana kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu çekip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. İç harcın köfteleri doldururken hamuru yırtmaması için bu harcı buzdolabında tamamen soğutun.