MasterChef analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla analı kızlı çorbası tarifi!

ANALI KIZLI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Geniş bir tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Çok ince doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından dana kıymayı ilave edin. Kıyma suyunu çekip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. İç harcın köfteleri doldururken hamuru yırtmaması için bu harcı buzdolabında tamamen soğutun.