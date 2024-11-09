MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır?
Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Antalya piyazı, geleneksel piyaz tarifinden farklı olarak, tahinli ve zengin malzemeleriyle kendine has bir tür salatadır. Peki, Antalya piyazı nasıl yapılır? İşte, MasterChef Antalya piyazı tarifi...
Antalya piyazı için gerekli malzemeler
500 gram küçük taneli kuru fasulye
4 adet orta boy domates
5 adet haşlanmış yumurta
1 adet büyük boy kuru soğan
Yarım demet maydanoz
Sosu için malzemeler
1 su bardağı tahin
1 adet taze sıkılmış limon suyu
5 yemek kaşığı elma sirkesi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kimyon
Antalya piyazı nasıl yapılır?
Kuru fasulyeler bir gece önceden ılık suya bastırılır. Ilık suda şişen kuru fasulyeler, suyu süzüldükten sonra derin bir tencereye alınır.