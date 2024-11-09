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  4. MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır?

MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır?

Akdeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Antalya piyazı, geleneksel piyaz tarifinden farklı olarak, tahinli ve zengin malzemeleriyle kendine has bir tür salatadır. Peki, Antalya piyazı nasıl yapılır? İşte, MasterChef Antalya piyazı tarifi...

MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır? - Sayfa 1

Antalya piyazı için gerekli malzemeler

500 gram küçük taneli kuru fasulye 

4 adet orta boy domates

5 adet haşlanmış yumurta

1 adet büyük boy kuru soğan

Yarım demet maydanoz

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MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır? - Sayfa 2

Sosu için malzemeler

1 su bardağı tahin

1 adet taze sıkılmış limon suyu

5 yemek kaşığı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

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MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır? - Sayfa 3

Antalya piyazı nasıl yapılır?

Kuru fasulyeler bir gece önceden ılık suya bastırılır. Ilık suda şişen kuru fasulyeler, suyu süzüldükten sonra derin bir tencereye alınır.

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MasterChef Antalya piyazı tarifi! Meşhur Antalya piyazı nasıl yapılır? - Sayfa 4

Üzeri iki üç parmak kalınlığında geçecek kadar su eklenen fasulyeler orta ateşte haşlanır. (Fasulyelerin diriliği gitmelidir.)

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