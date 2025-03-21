Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor
Mercimek köftesi hazırlarken kıvam ve lezzet katması için eklemeniz gereken baharat
Mercimek köftesi yaz kış afiyetle tüketiliyor. Sofraların sevilen hafif ve lezzetli yiyeceği mercimek köftesini pratik ve lezzetli şekilde hazırlamak mümkün.
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Her mutfakta bulunan * kimyon * sayesinde mercimek köftesi çok daha lezzetli ve kıvamlı oluyor.
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BİREBİR ÖLÇÜLÜ DAMAK ÇATLATAN MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
ardaninmutfagi.com’daki bilgiye göre mercimek köftesi hazırlarken kullanılması gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı kırmızı mercimek
- 4,5 su bardağı su
- 1 su bardağı ince bulgur
- ½ su bardağı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 5 – 6 dal taze soğan
- ½ bağ maydanoz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz
- Karabiber
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