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  4. Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor

Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor

Mercimek köftesi hazırlarken kıvam ve lezzet katması için eklemeniz gereken baharat

Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor - Sayfa 1

Mercimek köftesi yaz kış afiyetle tüketiliyor. Sofraların sevilen hafif ve lezzetli yiyeceği mercimek köftesini pratik ve lezzetli şekilde hazırlamak mümkün.

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Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor - Sayfa 2

Her mutfakta bulunan * kimyon * sayesinde mercimek köftesi çok daha lezzetli ve kıvamlı oluyor.

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Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor - Sayfa 3

BİREBİR ÖLÇÜLÜ DAMAK ÇATLATAN MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

ardaninmutfagi.com’daki bilgiye göre mercimek köftesi hazırlarken kullanılması gereken malzemeler şöyle:

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 4,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • ½ su bardağı zeytinyağı
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 5 – 6 dal taze soğan
  • ½ bağ maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • Karabiber
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Masterchef aşçıları bile tarifin peşinde ; Sadece 1 tutamı hem lezzet hem de kıvam katıyor - Sayfa 4

Mercimeği suda haşlayın.

Mercimekler haşlanıp, iyice yumuşadıktan sonra tencerenin içerisine ince bulguru ekleyin. Tencerede biraz su kalmış olmasına dikkat edin.

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