MasterChef Bal Kabağı Çorbası nasıl yapılır? Enfes Bal Kabağı Çorbası tarifi ve püf noktaları!

Geniş ve derin bir çorba tenceresini ocağa alarak altını orta ateşte yakıp ısınmaya bırakın. İçine iki yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve yağın tencerenin tabanında tamamen erimesini bekleyin. Köpüren kızgın tereyağının üzerine incecik doğradığınız kuru soğanları ve ezilmiş sarımsakları ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak soteleyin.