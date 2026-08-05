MasterChef Bal Kabağı Çorbası nasıl yapılır? Enfes Bal Kabağı Çorbası tarifi ve püf noktaları!
MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan her geçen dakika artıyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde şefler, ana kadroya girecek 17. yarışmacıyı seçmek için yarışmacılardan tezgah başına geçmelerini istedi. Önlük mücadelesinin ilk etabında yarışmacıların kaderini belirleyecek olan yemek ise tam kıvamında hazırlanması gereken bal kabağı çorbası oldu. İşte şeflerin en başarılı tabağı çıkarıp önlüğü kapacak ismi belirlemek için istediği bal kabağı çorbasının tarifi ve püf noktaları...
BAL KABAĞI ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram dilimlenmiş bal kabağı
1 adet orta boy patates
1 adet büyük boy havuç
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı sıcak tavuk veya et suyu
1 çay bardağı sıvı krema
Çeyrek muskat cevizi rendesi
1 çay kaşığı taze zencefil rendesi
Tuz ve karabiber
Kavrulmuş kabak çekirdeği (süslemek için)
BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Bal kabağı çorbasına öncelikle tüm sebzeleri hazırlayarak başlayın. Ayıklanmış bal kabağını, patatesi ve havucu pişme sürelerinin dengeli olması adına eşit büyüklükte küpler halinde doğrayın. Kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince ince kıyın ve sarımsakları da bıçağın arkasıyla ezerek hazır edin.
Geniş ve derin bir çorba tenceresini ocağa alarak altını orta ateşte yakıp ısınmaya bırakın. İçine iki yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve yağın tencerenin tabanında tamamen erimesini bekleyin. Köpüren kızgın tereyağının üzerine incecik doğradığınız kuru soğanları ve ezilmiş sarımsakları ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak soteleyin.
Şeffaflaşan soğanların üzerine ilk etapta pişmesi bal kabağına göre daha uzun süren doğranmış havuçları ve patatesleri ekleyin. Sebzeleri tereyağında yaklaşık 3-4 dakika boyunca çevirerek sotelemeye devam edin. Bu aşama sebzelerin içerisindeki doğal şekerlerin açığa çıkmasını ve çorbanın lezzet tabanının oluşmasını sağlayacaktır.