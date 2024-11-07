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  4. MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır?

MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Somer Şef'in tabağı olan Ben Saksı Değilim yemeğini yaptı. Peki, Somer Şef'in, Şef Rene Redzepi’den esinlenerek hazırladığı ve 'Ben Saksı Değilim' adını verdiği bu enfes tabak nasıl hazırlanır? İşte MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi...

MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? - Sayfa 1

Ben Saksı Değilim yapmak için malzemeler

Saksı için malzemeler

Un

Tereyağı

Yumurta

Nohut (pişirmek için)

Kırmızı toz biber (dışı için)

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MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? - Sayfa 2

Peynir kreması için malzemeler

Keçi peyniri

Lor peyniri

Süt

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MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? - Sayfa 3

Mantar duxelle için malzemeler

Kültür mantarı

Kestane mantarı

Şitaki mantarı

Soğan

Taze kekik

Taze biberiye

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MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır? - Sayfa 4

Toprak için malzemeler

Siyah zeytin

Panko

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