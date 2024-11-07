MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Somer Şef'in tabağı olan Ben Saksı Değilim yemeğini yaptı. Peki, Somer Şef'in, Şef Rene Redzepi’den esinlenerek hazırladığı ve 'Ben Saksı Değilim' adını verdiği bu enfes tabak nasıl hazırlanır? İşte MasterChef Ben Saksı Değilim tarifi...
Ben Saksı Değilim yapmak için malzemeler
Saksı için malzemeler
Un
Tereyağı
Yumurta
Nohut (pişirmek için)
Kırmızı toz biber (dışı için)
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Mantar duxelle için malzemeler
Kültür mantarı
Kestane mantarı
Şitaki mantarı
Soğan
Taze kekik
Taze biberiye
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