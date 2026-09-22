MasterChef Beyran Çorbası tarifi! Beyran Çorbası nasıl yapılır? | Beyran Çorbası püf noktası
MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar 45 dakikalık kısıtlı sürede en lezzetli acılı yemekleri hazırlamak için tezgah başına geçiyor. Ekran başındaki izleyicileri heyecanlandıran menünün en dikkat çeken ve ustalık gerektiren lezzetlerinden biri ise Gaziantep mutfağının tescilli mirası Beyran çorbası oldu. Yarışma heyecanını mutfağına taşımak ve bu eşsiz lezzeti evinde denemek isteyenler için adım adım, püf noktalarıyla Beyran çorbası tarifi...
BEYRAN ÇORBASI MALZEMELER
1 kg kemikli kuzu gerdan veya incik eti
1 çay bardağı pirinç
5-6 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı acı pul biber (Gaziantep ipeği tercih edilir)
1 tatlı kaşığı acı biber salçası
Tuz
Karabiber
Haşlamak için yeteri kadar su
BEYRAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kemikli kuzu etini derin bir düdüklü tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve biraz tuz ekleyerek etler kemiğinden tamamen ayrılacak kıvama gelene kadar iyice haşlayın.
Haşlanan etleri tencereden çıkarıp soğumaya bırakın ve ardından ince ince ditin. Haşlama suyunu ise çorbanın temeli olarak kullanmak üzere süzerek kenara ayırın.