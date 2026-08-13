MasterChef bıçak arası nasıl yapılır? Konya'nın eşsiz lezzeti bıçak arası tarifi ve püf noktaları!
MasterChef'in dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Konya yöresinin tescilli ve enfes lezzeti olan bıçak arası pidesini hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, bu geleneksel lezzeti en doğru teknikle hazırlamak için mutfakta kıyasıya bir mücadeleye girişti. Peki, bıçak arası nasıl yapılır? İşte, püf noktalarıyla enfes lezzet bıçak arası tarifi…
BIÇAK ARASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram dana veya kuzu eti (bıçakla küçük küçük doğranmış)
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
4 su bardağı un
1 paket instant maya
1 buçuk su bardağı ılık su
BIÇAK ARASI NASIL YAPILIR?
İlk olarak hamur için geniş bir kaba un, instant maya, tuz ve ılık suyu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce yoğurun.
Üzerini nemli bir bezle kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.