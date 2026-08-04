MasterChef Bursa Pideli Köfte nasıl yapılır? Bursa Pideli Köfte tarifi ve püf noktaları!
MasterChef Türkiye'de ana kadronun 16 yarışmacısını belirlemek için mücadele sürüyor. Şefler, yarışmacılardan Bursa'nın meşhur lezzeti pideli köfteyi hazırlamalarını istedi. En iyi tabağı sunarak kadroya girmek isteyen iddialı yarışmacılar mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Ekran başındakileri acıktıran bu geleneksel lezzet yarışmada tansiyonu yükseltti. İşte MasterChef'te gecenin yemeği olan Bursa pideli köfte tarifi ve püf noktası...
BURSA PİDELİ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN:
500 gram dana döş kıyma
1 adet kuru soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
1 çay kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
TABANI VE SOSU İÇİN:
2 adet tırnak pide
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı tereyağı (sosu için)
1 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN:
4 yemek kaşığı tereyağı (üzerine kızdırılacak)
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 adet domates
4 adet yeşil biber
BURSA PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Köfte harcını hazırlamak için öncelikle derin bir kaba dana döş kıymayı, rendelenip suyu iyice sıkılmış kuru soğanı, karbonatı, tuzu ve karabiberi ekleyin. Harcı en az 10-15 dakika boyunca, tüm malzemeler tamamen bütünleşip sakız kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Yoğurduğunuz harcı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.