MasterChef Bursa Pideli Köfte nasıl yapılır? Bursa Pideli Köfte tarifi ve püf noktaları!

BURSA PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte harcını hazırlamak için öncelikle derin bir kaba dana döş kıymayı, rendelenip suyu iyice sıkılmış kuru soğanı, karbonatı, tuzu ve karabiberi ekleyin. Harcı en az 10-15 dakika boyunca, tüm malzemeler tamamen bütünleşip sakız kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Yoğurduğunuz harcı buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.