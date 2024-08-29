Masterchef cafe de Paris soslu antrikot tarifi! Cafe de Paris soslu antrikot nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde takım oyununun kaybedeni ve dokunulmazlık oyunu oynayan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan cafe de Paris soslu antrikot yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise cafe de Paris soslu antrikotun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, cafe de Paris soslu antrikot nasıl yapılır? cafe de Paris soslu antrikot yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, Masterchef cafe de Paris soslu antrikot tarifi…
Cafe de Paris soslu antrikot için gerekli malzemeler
2 adet dana antrikot
1 dal biberiye
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Cafe de Paris sos için gerekli malzemeler
100 gram tereyağı
40 gram krema
20 gram rokfor peyniri
1 diş ince kıyılmış sarımsak
1 tatlı kaşığı dolusu hardal
Yarım çay kaşığı zerdeçal
Yarım çay kaşığı köri
Yarım çay kaşığı köri
Tuz
Cafe de Paris soslu antrikot nasıl yapılır?
Cafe de Paris sos için; ufak bir sos tenceresinde tereyağını eritilir. Krema, rokfor peyniri, sarımsak, hardal, zerdeçal, köri, tuz ve kimyon eklenip sos kıvamına gelene kadar karıştırılır.
Izgara tavası kızdırılıp zeytinyağı ile yağlanır. Antrikotları biberiye ve sarımsaklarla birlikte tavaya koyup etlerin üzerine tuz, karabiber serpilir ve ardından orta derecede pişirilir. Pişen etler ocaktan alınır ve 5 dakika dinlendirilir. Dinlenen etler servis tabağına alınıp üzerine cafe de Paris sos gezdirilir ve servis edilir. Cafe de Paris soslu antrikotu yanında patates püresi, kibrit patates, pirinç pilavı ya da garnitür eşliğinde servis edebilirsiniz.