Masterchef cafe de Paris soslu antrikot tarifi! Cafe de Paris soslu antrikot nasıl yapılır?

Izgara tavası kızdırılıp zeytinyağı ile yağlanır. Antrikotları biberiye ve sarımsaklarla birlikte tavaya koyup etlerin üzerine tuz, karabiber serpilir ve ardından orta derecede pişirilir. Pişen etler ocaktan alınır ve 5 dakika dinlendirilir. Dinlenen etler servis tabağına alınıp üzerine cafe de Paris sos gezdirilir ve servis edilir. Cafe de Paris soslu antrikotu yanında patates püresi, kibrit patates, pirinç pilavı ya da garnitür eşliğinde servis edebilirsiniz.