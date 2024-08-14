Masterchef cannelloni tarifi! Masterchef cannelloni nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynandı. Takım oyununun kaybedeni ve dokunulmazlık oyunu oynayacak takım ise mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan cannelloni yapmasını istedi. Peki, Masterchef cannelloni nasıl yapılır? Cannelloni yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte cannelloni tarifi…
Cannelloni
Cannelloni, İtalyan mutfağına ait, iç dolguyla pişirilerek ve üzerine parmesan ya da kaşar peyniri rendelenerek servis edilen silindir şeklinde bir makarna yemeğidir.
Cannelloni için gerekli malzemeler
Hamuru için:
500 gram un
1 tatlı kaşığı tuz
3 çay kaşığı sıvı yağ
3 yumurta
4 çorba kaşığı su
İç harç için:
500 gram kıyma
1 adet soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet soyulmuş domates
Maydanoz
2 yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı su
Rendelenmiş parmesan ya da kaşar peynir
Karabiber
Tuz
Cannelloni nasıl yapılır?
Öncelikle bir tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir. Ardından küp küp doğranmış soğanlar ve kıyma eklenip pişirilir. Piştikten sonra domatesler, 2 yemek kaşığı salça ve yarım çay bardağı su ilave edilir ve pişirilir. Ardından tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydonoz harcın içerisine eklenir.