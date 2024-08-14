Masterchef cannelloni tarifi! Masterchef cannelloni nasıl yapılır?

Cannelloni nasıl yapılır?

Öncelikle bir tavanın içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir. Ardından küp küp doğranmış soğanlar ve kıyma eklenip pişirilir. Piştikten sonra domatesler, 2 yemek kaşığı salça ve yarım çay bardağı su ilave edilir ve pişirilir. Ardından tuz, karabiber ve ince kıyılmış maydonoz harcın içerisine eklenir.