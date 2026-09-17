MasterChef Cheese Smash Burger tarifi: Çıtır kenarlar, pofuduk ekmek ve akışkan peynir!

Hamuru hafifçe yağlanmış bir kaba alıp üzerini streç filmle kapatarak ılık bir ortamda iki katına çıkana kadar bir saat mayalandırın. Mayalanan hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha alıp eşit büyüklükte dört adet bezeye bölün, avucunuzun içinde yuvarlayarak pürüzsüz toplar yapın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip üzerlerine hafifçe bastırarak yassılaştırın. Tepsinin üzerine bez örtüp kırk beş dakika daha tepsi mayası için beklettikten sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüp susam serpiştirin ve önceden ısıtılmış yüz doksan derece fırında üzerleri altın sarısı olana kadar on beş dakika pişirin.