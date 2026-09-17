MasterChef Cheese Smash Burger tarifi: Çıtır kenarlar, pofuduk ekmek ve akışkan peynir!
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım, haftanın en kritik düellosunda karşı karşıya geldi. Şeflerin yarışmacılardan istediği yemek, sokak lezzetlerinin kralı olarak bilinen Cheese Smash Burger oldu. İki takımın iddialı isimleri, en çıtır et kenarını ve en iyi eriyen cheddar peynirini sunmak için tezgah başında kıyasıya yarıştı. Peki, Cheese Smash Burger nasıl yapılır? İşte MasterChef Cheese Smash Burger tarifi...
CHEESE SMASH BURGER İÇİN MALZEMELER
BURGER EKMEĞİ İÇİN (4 KİŞİLİK)
2 buçuk su bardağı ekmeklik buğday unu
1 paket kuru instant maya
Yarım su bardağı ılık süt
Çeyrek su bardağı ılık su
1 adet yumurta (oda sıcaklığında)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
3 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşatılmış tereyağı
1 adet yumurta sarısı (üzerine sürmek için)
1 yemek kaşığı süt (üzerine sürmek için)
1 yemek kaşığı susam
CHEESE SMASH BURGER NASIL YAPILIR?
BURGER EKMEĞİ HAZIRLANIŞI
Burger ekmeğini hazırlamak için ılık süt, ılık su, toz şeker ve instant mayayı geniş bir kapta karıştırarak mayanın aktifleşmesi için oda sıcaklığında on dakika bekletin. Karışım baloncuklar oluşturduğunda oda sıcaklığındaki bütün yumurtayı ekleyip çırpın, ardından elenmiş unu ve tuzu ilave ederek hamuru toparlanana kadar spatula ile karıştırıp tezgaha alın. Yumuşamış tereyağını parça parça hamura yedirerek pürüzsüz ve elastik bir kıvam elde edene kadar yaklaşık on dakika boyunca iyice yoğurun.
Hamuru hafifçe yağlanmış bir kaba alıp üzerini streç filmle kapatarak ılık bir ortamda iki katına çıkana kadar bir saat mayalandırın. Mayalanan hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha alıp eşit büyüklükte dört adet bezeye bölün, avucunuzun içinde yuvarlayarak pürüzsüz toplar yapın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip üzerlerine hafifçe bastırarak yassılaştırın. Tepsinin üzerine bez örtüp kırk beş dakika daha tepsi mayası için beklettikten sonra üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüp susam serpiştirin ve önceden ısıtılmış yüz doksan derece fırında üzerleri altın sarısı olana kadar on beş dakika pişirin.
BURGER KÖFTESİNİN HAZIRLANIŞI
Burger köftesini hazırlamak için yüz yirmi gram yüzde yirmi beş yağlı dana döş kıymayı kesinlikle yoğurmadan, etin dokusunu sıkıştırmadan gevşek bir şekilde altmışar gramlık iki adet top haline getirin. Köftelerin tavaya yapışıp doğru karamelize kabuğu bağlaması için döküm tavanızı ocağa alın ve altını sonuna kadar açarak dumanlar çıkana kadar iyice kızdırın. Etin kendi yağı pişirme işlemi için fazlasıyla yeterli olacağından tavanın içerisine kesinlikle sıvı yağ veya tereyağı eklemeyin.