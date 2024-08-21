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  4. Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır?

Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır?

Masterchef’te haftanın ilk takım oyununda kaybeden ve bu nedenle dokunulmazlık oyunu oynayan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununda şefler mavi takım yarışmacılarından bir Amerikan lezzeti olan chicken and waffles yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise chicken and waffles nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki, chicken and waffles nasıl yapılır? Chicken and waffles yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, Masterchef chicken and waffles tarifi…

Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır? - Sayfa 1

CHİCKEN AND WAFFLES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

 Waffle’ın üzerine koymak için;

 2 adet kemiksiz tavuk kalçası

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Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır? - Sayfa 2

Tavuğu marine etmek için gerekli malzemeler

 2 bardak süt

 Yarım çay bardağı sirke

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Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır? - Sayfa 3

Tavuğu harmanlamak ve bulamak için;

Tuz 

Karabiber

Un

Galete unu

2 adet yumurta

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Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır? - Sayfa 4

Tavuğu kızartmak için;

Sıvı yağ

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