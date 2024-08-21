Masterchef chicken and waffles tarifi! Chicken and waffles nasıl yapılır?
Masterchef’te haftanın ilk takım oyununda kaybeden ve bu nedenle dokunulmazlık oyunu oynayan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununda şefler mavi takım yarışmacılarından bir Amerikan lezzeti olan chicken and waffles yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise chicken and waffles nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki, chicken and waffles nasıl yapılır? Chicken and waffles yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, Masterchef chicken and waffles tarifi…
CHİCKEN AND WAFFLES İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Waffle’ın üzerine koymak için;
2 adet kemiksiz tavuk kalçası
1 | 8
Tavuğu marine etmek için gerekli malzemeler
2 bardak süt
Yarım çay bardağı sirke
2 | 8
Tavuğu harmanlamak ve bulamak için;
Tuz
Karabiber
Un
Galete unu
2 adet yumurta
3 | 8
Tavuğu kızartmak için;
Sıvı yağ
4 | 8