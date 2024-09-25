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  4. MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır?

MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır?

MasterChef’in ilk takım oyununda konsept çay saatiydi. Çay saati menüsünün içerisinde çilekli tartolet de vardı. Peki, hem görüntüsü hem de lezzeti ile severek tüketilen çilekli tartolet nasıl yapılır? Çilekli tartolet için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tartolet tarifi...

MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır? - Sayfa 1

Tartolet nedir?

Tartolet, tartın küçük versiyonudur. Tek tek ve küçük porsiyonlar halinde hazırlanır. Üzeri açıktır ve içinde dolgu kreması, dolgu kremasının üzerinde ise meyve vardır.

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MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır? - Sayfa 2

Çilekli tartolet için gerekli malzemeler

2,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

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MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır? - Sayfa 3

Krema için gerekli malzemeler

2 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2-3 yemek kaşığı labne peyniri

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MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır? - Sayfa 4

Üzeri için gerekli malzeme

Çilek

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