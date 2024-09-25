MasterChef çilekli tartolet tarifi! MasterChef çilekli tartolet nasıl yapılır?
MasterChef’in ilk takım oyununda konsept çay saatiydi. Çay saati menüsünün içerisinde çilekli tartolet de vardı. Peki, hem görüntüsü hem de lezzeti ile severek tüketilen çilekli tartolet nasıl yapılır? Çilekli tartolet için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tartolet tarifi...
Tartolet nedir?
Tartolet, tartın küçük versiyonudur. Tek tek ve küçük porsiyonlar halinde hazırlanır. Üzeri açıktır ve içinde dolgu kreması, dolgu kremasının üzerinde ise meyve vardır.
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Çilekli tartolet için gerekli malzemeler
2,5 su bardağı un
1 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
100 gram tereyağı
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Krema için gerekli malzemeler
2 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2-3 yemek kaşığı labne peyniri
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Üzeri için gerekli malzeme
Çilek
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