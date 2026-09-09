MasterChef çökertme kebabı tarifi! Çökertme kebabı nasıl yapılır?

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Patatesleri soyduktan sonra kibrit çöpü inceliğinde, alabildiğine ince bir şekilde doğrayın. Nişastasının salınması için bol soğuk suda bekletip ardından süzün ve bir havlu kağıt yardımıyla tamamen kurulayın. Derin bir tencerede kızdırdığınız bol sıvı yağda, patatesleri altın sarısı renk alıp çıtır çıtır olana kadar porsiyonlar halinde kızartın.