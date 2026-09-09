MasterChef çökertme kebabı tarifi! Çökertme kebabı nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dorukta: Mavi ve kırmızı takım, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden çökertme kebabı düellosunda karşı karşıya geliyor. Şeflerin en çıtır patatesi ve en yumuşak eti beklediği bu kritik oyunda, dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyecek. Kusursuz sos dengesini kuran takım galibiyete uzanacak. Peki, çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte enfes çökertme kebabı tarifi!
ÇÖKERTME KEBABI İÇİN MALZEMELER
ET MARİNASI İÇİN MALZEMELER
500 gram dana kontrfile veya bonfile (jülyen doğranmış)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş sarımsak (ezilmiş)
Kekik
Pul biber
Karabiber
Tuz
PATATES TABANI İÇİN MALZEMELER
4 adet orta boy patates (kibrit çöpü inceliğinde doğranmış olmalı)
Kızartmak için bol sıvı yağ
YOĞURT VE DOMATES SOSU İÇİN MALZEMELER
1,5 su bardağı süzme yoğurt
2 diş ezilmiş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet rendelenmiş domates
Yarım çay bardağı sıcak su
ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?
Patatesleri soyduktan sonra kibrit çöpü inceliğinde, alabildiğine ince bir şekilde doğrayın. Nişastasının salınması için bol soğuk suda bekletip ardından süzün ve bir havlu kağıt yardımıyla tamamen kurulayın. Derin bir tencerede kızdırdığınız bol sıvı yağda, patatesleri altın sarısı renk alıp çıtır çıtır olana kadar porsiyonlar halinde kızartın.