MasterChef Dalyan Köfte nasıl yapılır? Dalyan Köfte tarifi!

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Derin bir karıştırma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, galeta ununu, yumurtaları, salçayı ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeler tamamen bütünleşene ve kıyma sakız gibi bir kıvam alana kadar en az 10-15 dakika boyunca kuvvetlice yoğurun. Yoğurma işlemi köftenin pişerken çatlamasını önleyen en önemli konudur. Harcı toparladıktan sonra ince kıyılmış maydanozları ekleyip son bir kez karıştırın ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin.