MasterChef Dalyan Köfte nasıl yapılır? Dalyan Köfte tarifi!
MasterChef final turu son şans etabında yarışmacılardan istenen Dalyan Köfte, içi sürprizli, dışı dilim dilim şık sunumuyla Türk mutfağının en klasik ve prestijli yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, dalyan köfte nasıl yapılır? Dalyan köfte için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef dalyan köfte tarifi...
DALYAN KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
KÖFTE HARCI İÇİN:
1 kg köftelik orta yağlı dana kıyma
1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan
1 çay bardağı galeta unu (veya kurutulmuş ekmek içi)
2 adet yumurta
2 diş ezilmiş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
İÇ DOLGUSU İÇİN:
3 adet haşlanmış yumurta
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 adet haşlanmış küp küp doğranmış havuç
SOSU İÇİN:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı kekik
DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?
Derin bir karıştırma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, ezilmiş sarımsağı, galeta ununu, yumurtaları, salçayı ve baharatları ekleyin. Tüm malzemeler tamamen bütünleşene ve kıyma sakız gibi bir kıvam alana kadar en az 10-15 dakika boyunca kuvvetlice yoğurun. Yoğurma işlemi köftenin pişerken çatlamasını önleyen en önemli konudur. Harcı toparladıktan sonra ince kıyılmış maydanozları ekleyip son bir kez karıştırın ve buzdolabında 20 dakika dinlendirin.