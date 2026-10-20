MasterChef Deniz Mahsüllü Güveç nasıl yapılır? Deniz Mahsüllü Güveç tarifi!
MasterChef Türkiye'de bu akşam güveçler düellosu rüzgarı esiyor ve yarışmacılar en lezzetli tabakları çıkarmak için kıyasıya rekabet ediyor. Ekran başındaki izleyiciler, şeflerin istediği tarifleri evlerinde denemek için arama motorlarına akın etti. Bu düellonun en merak edilen tariflerinden biri ise deniz mahsüllü güveç oldu. Peki, deniz mahsullü güveç nasıl yapılır? İşte enfes lezzet deniz mahsüllü güveç tarifi...
DENİZ MAHSÜLLÜ GÜVEÇ İÇİN MALZEMELER
4-6 adet ayıklanmış karides
7-8 halka dilimlenmiş kalamar
1 avuç haşlanmış, doğranmış ahtapot
8 adet temizlenmiş midye içi
2-3 adet arpacık soğan
2 diş ince kıyılmış sarımsak
2 adet yeşil biber
5-6 adet doğranmış mantar
3 adet küp doğranmış domates
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz ve karabiber
DENİZ MAHSÜLLÜ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?
İlk olarak geniş bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını alarak ısıtın. Yemeklik doğradığınız arpacık soğanları, ince kıyılmış sarımsakları ve halka halka kestiğiniz yeşil biberleri tavaya ekleyip hafifçe yumuşayana kadar soteleyin. Ardından mantarları ilave ederek yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar karıştırmaya devam edin.
Temizlenmiş ve halka doğranmış kalamarları tavaya ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Hemen arkasından önceden haşlanmış ahtapot parçalarını, temizlenmiş karidesleri ve midye içlerini ekleyin.