MasterChef Deniz Mahsüllü Güveç nasıl yapılır? Deniz Mahsüllü Güveç tarifi!

DENİZ MAHSÜLLÜ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

İlk olarak geniş bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını alarak ısıtın. Yemeklik doğradığınız arpacık soğanları, ince kıyılmış sarımsakları ve halka halka kestiğiniz yeşil biberleri tavaya ekleyip hafifçe yumuşayana kadar soteleyin. Ardından mantarları ilave ederek yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar karıştırmaya devam edin.