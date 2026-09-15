MasterChef düellosunun yıldızı: Çıtır çıtır şinitzel nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekrana gelen heyecan dolu takım düellosunda yarışmacılardan yapılması istenen yemeklerden biri de şinitzel oldu. Yarışmacılar mavi ve kırmızı takımın kaderini belirlemek için en iyi tabağı şeflerin önüne götürmeye çalıştı. Ekran başındaki izleyicileri de acıktıran bu yarışmanın ardından, evde dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık kalan gerçek bir şinitzel yapmanın yolları merak konusu oldu. Peki, şinitzel nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla şinitzel tarifi...
ŞİNİTZEL İÇİN MALZEMELER
4 parça ince kesilmiş tavuk göğsü veya dana eti
1 çay bardağı un
2 adet taze yumurta
1 su bardağı çıtır galeta unu
Bir miktar tuz ve karabiber
Kızartma için sıvı yağ
ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?
Etleri temiz bir poşet arasına yerleştirip ağır bir mutfak gereciyle kırıp dökmeden hafifçe vurarak eşit şekilde inceltin. Ardından her iki yüzüne de tuz ve karabiber gezdirin.
Üç ayrı düz tabağa sırasıyla unu, çırpılmış yumurtaları ve galeta ununu dökün. Etleri sırayla önce unun içine arkalı önlü bulayarak fazla ununu silkeleyin.