MasterChef Düğün Çorbası tarifi! Düğün Çorbası nasıl yapılır?

DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Geleneksel düğün çorbasını hazırlamak için ilk olarak kuzu gerdan etini derin bir tencereye alın. Üzerine altı su bardağı soğuk su ekleyerek etler kemiğinden tamamen ayrılacak kıvama gelene kadar sabırla haşlayın.