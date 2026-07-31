MasterChef Düğün Çorbası tarifi! Düğün Çorbası nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürerken, önlük savaşında gözler 12. yarışmacıya çevrildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yarışmacılardan Türk mutfağının en köklü ve teknik beceri isteyen lezzetlerinden biri olan geleneksel düğün çorbasını hazırlamalarını istedi. Peki, düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte düğün çorbası tarifi…
DÜĞÜN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram kuzu gerdan eti
6 su bardağı su
1 su bardağı süzme yoğurt
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
Yarım limonun taze sıkılmış suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı tuz
DÜĞÜN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Geleneksel düğün çorbasını hazırlamak için ilk olarak kuzu gerdan etini derin bir tencereye alın. Üzerine altı su bardağı soğuk su ekleyerek etler kemiğinden tamamen ayrılacak kıvama gelene kadar sabırla haşlayın.
Haşlama işlemi bittikten sonra etleri sudan çıkarıp bir tabağa alın ve biraz ılınmasını bekleyin. Tencerede kalan değerli et suyunu ise çorbanın pürüzsüz tabanını oluşturmak amacıyla temiz bir süzgeçten geçirerek kenarda hazır bulundurun.