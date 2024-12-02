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  4. MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır?

MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır?

MasterChef'in eleme gecesinde, elenme adayı olan yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola yaptı. Peki, MasterChef duxelle pirzola nasıl yapılır? Yapımı oldukça zahmetli olan bu enfes yemeğin tarifi nedir? İşte, MasterChef duxelle pirzola tarifi...

MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır? - Sayfa 1

Duxelle pirzola için malzemeler

500 gram dana pirzola 

20 gram taze kekik

20 gram biberiye

100 gram tereyağı

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MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır? - Sayfa 2

Duxelle pirzolanın üstü için malzemeler

1 adet yeşil elma

1 adet pancar

3 adet kuşkonmaz

1 adet patates

1 adet kereviz sapı

100 gram fındık

100 gram yer fıstığı

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MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır? - Sayfa 3

Duxelle ganaj için malzemeler

100 gram istiridye mantarı

100 gram Porçini mantarı

30 gram ince kıyılmış sarımsak 

20 gram taze kekik

20 gram karabiber

20 gram tuz

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MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır? - Sayfa 4

Duxelle pirzolanın sosu için malzemeler

5 gram yıldız anason

50 gram nar ekşisi

40 gram bal

4 gram beyaz biber

15 gram esmer şeker

400 ml et suyu

20 gram kuru üzüm 

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