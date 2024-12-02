MasterChef duxelle pirzola tarifi! Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola nasıl yapılır?
MasterChef'in eleme gecesinde, elenme adayı olan yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı duxelle pirzola yaptı. Peki, MasterChef duxelle pirzola nasıl yapılır? Yapımı oldukça zahmetli olan bu enfes yemeğin tarifi nedir? İşte, MasterChef duxelle pirzola tarifi...
Duxelle pirzola için malzemeler
500 gram dana pirzola
20 gram taze kekik
20 gram biberiye
100 gram tereyağı
Duxelle pirzolanın üstü için malzemeler
1 adet yeşil elma
1 adet pancar
3 adet kuşkonmaz
1 adet patates
1 adet kereviz sapı
100 gram fındık
100 gram yer fıstığı
Duxelle ganaj için malzemeler
100 gram istiridye mantarı
100 gram Porçini mantarı
30 gram ince kıyılmış sarımsak
20 gram taze kekik
20 gram karabiber
20 gram tuz