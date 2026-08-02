MasterChef Ekler nasıl yapılır? Ekler tatlısı püf noktaları!
MasterChef Türkiye'nin ana kadronun 15. yarışmacısını seçmek için şefler nefes kesen yeni bir etap düzenledi. Bu kritik gecede yarışmacıların kaderini belirleyen ilk lezzet ise teknik beceri ve hassaslık gerektiren geleneksel ekler tatlısı oldu. Peki, ekler nasıl yapılır? Eklerin püf noktaları nelerdir? İşte ekler tarifi ve püf noktaları...
EKLER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
125 ml su
125 ml süt
100 gram tereyağı
1 su bardağı un
4 adet yumurta
1 çay kaşığı şeker
1 tutam tuz
500 ml süt (krema için)
1 çay bardağı toz şeker (krema için)
1 kahve fincanı nişasta (krema için)
2 yemek kaşığı un (krema için)
1 paket vanilin (krema için)
1 paket sıvı krema (sos için)
120 gram bitter çikolata (sos için)
EKLER NASIL YAPILIR?
Bu kusursuz pastane klasiğini hazırlamak için ilk olarak şu hamuru (choux hamuru) yapımıyla işe başlamalısınız. Derin bir tencereye su, süt, tereyağı, şeker ve tuzu alıp kaynatın; ardından unu tek seferde ekleyip hamur toparlanana kadar birkaç dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun.
Ocağı kapattıktan sonra hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin ve ardından yumurtaları hamura tek tek yedirmeye başlayın. Her bir yumurtayı hamura iyice yedirmeden kesinlikle diğer yumurtayı eklemeyin; pürüzsüz, yapışkan ve parlak bir hamur elde edene kadar bu işleme devam edin.
Hazırladığınız bu hassas hamuru bir krema sıkma torbasına doldurun ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine uzun ince şeritler halinde aralıklı olarak sıkın. Önceden 180 dereceye ayarlanmış fırında, kapağını ilk 25 dakika hiç açmadan, üzerleri altın sarısı olana ve tamamen kuruyana kadar pişirin.