MasterChef Ekler nasıl yapılır? Ekler tatlısı püf noktaları!

Ocağı kapattıktan sonra hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin ve ardından yumurtaları hamura tek tek yedirmeye başlayın. Her bir yumurtayı hamura iyice yedirmeden kesinlikle diğer yumurtayı eklemeyin; pürüzsüz, yapışkan ve parlak bir hamur elde edene kadar bu işleme devam edin.