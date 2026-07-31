MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için 13. önlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar, şeflerin talebi üzerine Latin Amerika esintili empanada böreğini hazırlayarak kıyasıya mücadele etti. 31 Temmuz tarihinde ana kadroya girecek ismin belirleneceği yarışta, teknik becerilerin ölçüldüğü en iyi hamur ve iç harç dengesi arandı. Peki, empanada nasıl yapılır? Empanadanın püf noktaları nelerdir? İşte Latin Amerikan'nın en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan empanadanın tarifi...
EMPANADA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3 su bardağı un
150 gram soğuk tereyağı
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı soğuk su
1 tatlı kaşığı sirke
1 çay kaşığı tuz
İÇ HARCI İÇİN:
300 gram kıyma
2 adet kuru soğan
1 adet kırmızı kapya biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
Çeyrek demet maydanoz
ÜZERİ İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
EMPANADA NASIL YAPILIR?
Geniş bir karıştırma kabına elediğiniz unu alın ve üzerine küp küp doğranmış buz gibi soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla malzemeyi ezmeden, hızlı hareketlerle un ve yağı kum gibi bir kıvama getirin.
Ayrı bir küçük kasede soğuk su, yumurta, sirke ve tuzu homojen bir şekilde çırpın. Bu sıvı karışımı unlu ve tereyağlı karışıma azar azar dökerek hamuru toparlamaya başlayın.