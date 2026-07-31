MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi!

EMPANADA NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabına elediğiniz unu alın ve üzerine küp küp doğranmış buz gibi soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla malzemeyi ezmeden, hızlı hareketlerle un ve yağı kum gibi bir kıvama getirin.