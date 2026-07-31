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  4. MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi!

MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi!

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek için 13. önlüğü kazanmak isteyen yarışmacılar, şeflerin talebi üzerine Latin Amerika esintili empanada böreğini hazırlayarak kıyasıya mücadele etti. 31 Temmuz tarihinde ana kadroya girecek ismin belirleneceği yarışta, teknik becerilerin ölçüldüğü en iyi hamur ve iç harç dengesi arandı. Peki, empanada nasıl yapılır? Empanadanın püf noktaları nelerdir? İşte Latin Amerikan'nın en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan empanadanın tarifi...

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MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi! - Sayfa 1

EMPANADA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER


HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

150 gram soğuk tereyağı

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

1 adet kırmızı kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

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MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi! - Sayfa 2

EMPANADA NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kabına elediğiniz unu alın ve üzerine küp küp doğranmış buz gibi soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla malzemeyi ezmeden, hızlı hareketlerle un ve yağı kum gibi bir kıvama getirin.

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MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi! - Sayfa 3

Ayrı bir küçük kasede soğuk su, yumurta, sirke ve tuzu homojen bir şekilde çırpın. Bu sıvı karışımı unlu ve tereyağlı karışıma azar azar dökerek hamuru toparlamaya başlayın.

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MasterChef empanada nasıl yapılır? Sokak lezzeti empanada tarifi! - Sayfa 4

Hamuru çok fazla yoğurmadan, malzemeler birbirine yapışıp bütünleştiği anda yoğurmayı bırakın. Elde ettiğiniz hamuru streç filme sararak buzdolabında en az 30-40 dakika dinlenmeye bırakın.

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