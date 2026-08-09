MasterChef Etli Kara Lahana Sarması nasıl yapılır? Etli Kara Lahana Sarması tarifi ve püf noktaları
MasterChef Türkiye’nin heyecan dolu final turu son şans oyununda şefler, yarışmacılardan Karadeniz mutfağının ikonik lezzetlerinden etli kara lahana sarması hazırlamalarını istedi. Ana kadroya girme mücadelesi veren yarışmacılar, bu geleneksel yemeği en doğru kıvamda ve teknikle sunabilmek için tezgah başında adeta zamanla yarıştı. Şeflerin tabağa dair en büyük kriterleri ise yaprakların erimeden haşlanması, iç harcın dengesi ve sarmaların kalem gibi muntazam sarılması oldu. Peki, etli kara lahana sarması nasıl yapılır ve püf noktası nedir? İşte, etli kara lahana sarması tarifi...
ETLİ KARA LAHANA SARMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 bağ kara lahana
300 gram kıyma
1 su bardağı pirinç
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kuru nane
Sosu için ise 1 yemek kaşığı salça, sıcak su ve sıvı yağ.
KARA LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?
Kara lahana yapraklarını bol suda yıkayıp sap kısımlarını temizleyin. Kaynar tuzlu su dolu tencereye yaprakları atarak yaklaşık 3-4 dakika, çok fazla yumuşatıp eritmeyecek şekilde haşlayın. Haşlanan yaprakları canlı yeşil rengini koruması ve pişme sürecinin durması için hemen soğuk suya alarak şoklayın ve süzün.
İç harcı için kuru soğanları ve maydanozları oldukça ince bir şekilde doğrayın. Geniş bir karıştırma kabına kıymayı, doğranmış soğanları, maydanozu, yıkanmış pirinci, salçaları, zeytinyağını, tuzu ve tüm baharatları ekleyin. Pirinçleri kırmamaya özen göstererek malzemeleri parmak uçlarınızla nazikçe harmanlayın.
Soğuyan kara lahana yapraklarının ortasındaki sert ve kalın damarlı kısımları bıçak yardımıyla kesin. Yaprakları düz bir tezgaha serip uç kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan birer tatlı kaşığı kadar uzunlamasına yerleştirin. Yaprakların yanlarını içeriye doğru katlayarak ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak biçimde rulo şeklinde sarın.Geniş bir tencerenin tabanına, sarmaların dibe yapışmasını önlemek amacıyla ayırdığınız lahana saplarını veya birkaç lahana yaprağını serin. Sardığınız dolmaları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde tencereye düzenlice dizin. Üzerine zeytinyağı, salça ve sıcak su ile hazırladığınız sosu sarmaların hizasına gelecek kadar gezdirin.