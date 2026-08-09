MasterChef Etli Kara Lahana Sarması nasıl yapılır? Etli Kara Lahana Sarması tarifi ve püf noktaları

Soğuyan kara lahana yapraklarının ortasındaki sert ve kalın damarlı kısımları bıçak yardımıyla kesin. Yaprakları düz bir tezgaha serip uç kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan birer tatlı kaşığı kadar uzunlamasına yerleştirin. Yaprakların yanlarını içeriye doğru katlayarak ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak biçimde rulo şeklinde sarın.Geniş bir tencerenin tabanına, sarmaların dibe yapışmasını önlemek amacıyla ayırdığınız lahana saplarını veya birkaç lahana yaprağını serin. Sardığınız dolmaları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde tencereye düzenlice dizin. Üzerine zeytinyağı, salça ve sıcak su ile hazırladığınız sosu sarmaların hizasına gelecek kadar gezdirin.