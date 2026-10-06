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  4. MasterChef Ev Baklavası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Ev Baklavası tarifi!

MasterChef Ev Baklavası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Ev Baklavası tarifi!

MasterChef ekranlarında yapılan o nefis, kat kat ayrılan baklavaların ardından herkes evde baklava yapmanın sırlarını aramaya başladı. Geleneksel lezzetimiz olan ev baklavası, doğru teknikler uygulandığında pastanelerdekileri aratmayacak bir çıtırlığa ulaşıyor. İncecik açılan hamuru, bol ceviz ya da fıstığı ve tam kıvamındaki şerbetiyle sofralarınızı şölene çevirecek bu tarif, adım adım uygulandığında herkesin yapabileceği bir lezzete dönüşüyor. Hamurun kıvamından şerbetin dökülme anına kadar her detay, mükemmel bir ev baklavasının kapısını aralıyor. Peki baklava nasıl yapılır? İşte tarifi...

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MasterChef Ev Baklavası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Ev Baklavası tarifi! - Sayfa 1

EV BAKLAVASI İÇİN MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi

1 fiske tuz

1 paket kabartma tozu

3,5 - 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

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MasterChef Ev Baklavası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Ev Baklavası tarifi! - Sayfa 2

AÇMAK İÇİN:

1 su bardağı buğday veya mısır nişastası 

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MasterChef Ev Baklavası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Ev Baklavası tarifi! - Sayfa 3

İÇİ İÇİN:

2,5 - 3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi veya antep fıstığı

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MasterChef Ev Baklavası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Ev Baklavası tarifi! - Sayfa 4

ÜZERİ İÇİN:

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

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