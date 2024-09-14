Masterchef fajita tarifi! Mastercef fajita nasıl yapılır? Fajita püf noktası!
Masterchef’in dün akşam oynanan takım oyununda konsept Meksika lezzetleriydi. Yapılan Meksika lezzetleri arasında fajita da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise fajitanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Masterchef fajita nasıl yapılır? Fajita yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Fajitanın püf noktası nedir? İşte, Masterchef fajita tarifi ve püf noktası…
Fajita için gerekli malzemeler
500 gram dana bonfile
2 adet kırmızı soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
1 adet sarı biber
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı sarımsak tozu
2 çay kaşığı soğan tozu
1 çay kaşığı acı toz biber
1 çay kaşığı toz tatlı biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı tereyağı
4 adet tortilla ekmeği
Tortilla için gerekli malzemeler
4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tortilla nasıl yapılır?
Derin bir kasenin içinde unu, tuzu ve kabartma tozunu karıştırıp ortasını açın. Ilık suyu içine boşaltıp, kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Ceviz büyüklüğünde bezelere ayırarak üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Bezeleri hafifçe unlanmış zeminde merdaneyle yuvarlak bir biçimde açın. Tava da arkalı önlü pişirin.
Fajita nasıl yapılır?
Etleri, biberleri ve soğanları aynı boyda olacak şekilde julyen doğrayın. Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayın. Soğanları hafif rengi değişinceye kadar soteleyin. Biberleri ekleyin ve 3-4 dakika kadar sotelemeye devam edin. Etleri ekleyin ve 6-7 dakika kadar sotelemeye devam edin. Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin. Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri, soğanları ve baharatları ilave edin. Tortillaları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Ardından servis edebilirsiniz.