Masterchef fajita tarifi! Mastercef fajita nasıl yapılır? Fajita püf noktası!

Fajita nasıl yapılır?

Etleri, biberleri ve soğanları aynı boyda olacak şekilde julyen doğrayın. Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayın. Soğanları hafif rengi değişinceye kadar soteleyin. Biberleri ekleyin ve 3-4 dakika kadar sotelemeye devam edin. Etleri ekleyin ve 6-7 dakika kadar sotelemeye devam edin. Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin. Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri, soğanları ve baharatları ilave edin. Tortillaları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Ardından servis edebilirsiniz.