MasterChef fırın lezzetleri düellosunda çıtır simit mücadelesi! Evde simit nasıl yapılır?
MasterChef'te haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, fırın lezzetleri konseptinde karşı karşıya geliyor. Geleneksel ve modern hamur işlerinin yarıştığı bu heyecan dolu bölümde yarışmacılar, Türk mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan çıtır çıtır sokak simidi hazırlıyor. Şeflerin tam notunu almak için zamanla yarışan takımlar, doğru pekmez oranını tutturmak ve ideal susam rengini yakalamak için kıyasıya bir mücadele sergiliyor. Peki evde simit nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır simit tarifi ve püf noktaları...
SİMİT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 çay bardağı sıvı yağ
3,5 - 4 su bardağı un
2 su bardağı kavrulmuş susam
1/2 su bardağı üzüm pekmezi
1/2 su bardağı su
SİMİT NASIL YAPILIR?
Ilık süt, su, toz şeker ve kuru mayayı derin bir yoğurma kabına alarak karıştırın. Mayanın aktifleşmesi ve köpürmesi için oda sıcaklığında yaklaşık 5-10 dakika bekletin.