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  4. MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır?

MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır?

MasterChef'in dün akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde yarışmacılar Danilo Şef'in tabağı olan Frienze yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından ise bu yemeğin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Frienze nasıl yapılır? Frienze için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Frienze tarifi...

MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır? - Sayfa 1

Frienze için gerekli malzemeler nelerdir?

Çıtır hamur için malzemeler

Un

Su

Tuz

Sirke

Yoğurt

Yumurta

Sade yağ (Aralarına sürülecek)

Buğday nişastası (Açmak için)

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MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır? - Sayfa 2

Çıtır hamur dolgusu için malzemeler

Nohut püresi

Haşlanmış nohut

Siyah zeytin tozu

Soğuk sıkım zeytinyağı

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MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır? - Sayfa 3

Yanık tereyağı için malzemeler

Tereyağı

Limon

Yumurta

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MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır? - Sayfa 4

Nohut püresi için malzemeler

Nohut

Sarımsak

Zeytinyağı

Taze biberiye

Adaçayı

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