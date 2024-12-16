MasterChef Frienze tarifi! Frienze nasıl yapılır?
MasterChef'in dün akşam yayınlanan eleme gecesi bölümünde yarışmacılar Danilo Şef'in tabağı olan Frienze yaptı. MasterChef izleyicileri tarafından ise bu yemeğin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Frienze nasıl yapılır? Frienze için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Frienze tarifi...
Frienze için gerekli malzemeler nelerdir?
Çıtır hamur için malzemeler
Un
Su
Tuz
Sirke
Yoğurt
Yumurta
Sade yağ (Aralarına sürülecek)
Buğday nişastası (Açmak için)
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Çıtır hamur dolgusu için malzemeler
Nohut püresi
Haşlanmış nohut
Siyah zeytin tozu
Soğuk sıkım zeytinyağı
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