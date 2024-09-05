Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde takım oyununun kaybedeni ve dokunulmazlık oyunu oynayacak takım, mavi takım oldu. Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılara Macaristan’ın geleneksel et yemeği olan gulaş yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise gulaşın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, gulaş nasıl yapılır? Gulaş yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef gulaş tarifi…
Gulaş
Gulaş, dana eti, soğan, sarımsak ve kırmızı biber ile hazırlanan Macaristan'ın geleneksel bir yemeğidir. Gulaş, 9. Yüzyılda Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Bu nedenle yemeğin adı, Macarcada “çoban" anlamına gelir.
Gulaş için gerekli malzemeler
Yarım kilo kuşbaşı dana eti
2 adet orta boy kuru soğan
1 adet orta boy kırmızı biber
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı un
3 su bardağı su
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Tuz
Gulaş nasıl yapılır?
Et, tencereye konur kavrulmaya başlanır. Suyunu salınca, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir ve bir tabağa alınıp, kenarda bekletilir. Soğan ikiye kesilir, yarım soğan da üçe kesilir ve ince doğranır. Biber dörde bölünür ve doğranır. Sarımsak da küçük bir şekilde doğranır.
Tencereye yağ eklenir. Biber, soğan ve sarımsak tencereye eklenir ve 5-6 dakika kadar kavrulur. Kavrulan soğanlı bibere, salça eklenir ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavrulur.