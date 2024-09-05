Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır?

Gulaş nasıl yapılır?

Et, tencereye konur kavrulmaya başlanır. Suyunu salınca, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir ve bir tabağa alınıp, kenarda bekletilir. Soğan ikiye kesilir, yarım soğan da üçe kesilir ve ince doğranır. Biber dörde bölünür ve doğranır. Sarımsak da küçük bir şekilde doğranır.