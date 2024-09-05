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  4. Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır?

Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde takım oyununun kaybedeni ve dokunulmazlık oyunu oynayacak takım, mavi takım oldu. Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılara Macaristan’ın geleneksel et yemeği olan gulaş yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise gulaşın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, gulaş nasıl yapılır? Gulaş yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef gulaş tarifi…

Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır? - Sayfa 1

Gulaş

 Gulaş, dana eti, soğan, sarımsak ve kırmızı biber ile hazırlanan Macaristan'ın geleneksel bir yemeğidir. Gulaş, 9. Yüzyılda Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Bu nedenle yemeğin adı, Macarcada “çoban" anlamına gelir.

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Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır? - Sayfa 2

Gulaş için gerekli malzemeler

 Yarım kilo kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy kırmızı biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

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Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır? - Sayfa 3

Gulaş nasıl yapılır?

Et, tencereye konur kavrulmaya başlanır. Suyunu salınca, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir ve bir tabağa alınıp, kenarda bekletilir. Soğan ikiye kesilir, yarım soğan da üçe kesilir ve ince doğranır. Biber dörde bölünür ve doğranır. Sarımsak da küçük bir şekilde doğranır.

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Masterchef gulaş tarifi! Masterchef gulaş nasıl yapılır? - Sayfa 4

Tencereye yağ eklenir. Biber, soğan ve sarımsak tencereye eklenir ve 5-6 dakika kadar kavrulur. Kavrulan soğanlı bibere, salça eklenir ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavrulur.

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