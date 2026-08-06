MasterChef Gyoza (Çin Mantısı) nasıl yapılır? Gyoza tarifi!
MasterChef Türkiye’de ana kadroya girecek son isimleri belirlemek için heyecan dorukta. Şefler, bu akşam yarışmacılardan Uzak Doğu mutfağının imza lezzetlerinden biri olan Gyoza (Çin mantısı) hazırlamalarını istedi. Teknik bilgi ve el becerisi gerektiren bu zorlu etapta, en iyi tabağı çıkaran isim ana kadrodaki yerini garantileyecek. Peki gyoza nasıl yapılır? Gyozanın püf noktaları neler? Gyozanın sosu nasıl yapılır? İşte, Asya mutfağının enfes lezzeti gyoza tarifi ve püf noktaları...
GYOZA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı buğday unu
1/2 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı tuz
200 gram ince çekilmiş kıyma (dana veya tavuk)
2 yaprak ince kıyılmış Çin lahanası
2 dal ince doğranmış taze soğan
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
1 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı susam yağı
1/4 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
1/2 çay bardağı su (buhar için)
GYOZA NASIL YAPILIR?
İlk olarak derin bir karıştırma kabının içerisine un ve tuzu eleyerek ekleyin. Ardından ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın. Pürüzsüz ve sert bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurduğunuz hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında en az 30 dakika dinlendirin.
Hamur dinlenirken iç harcı hazırlamak için geniş bir kaseye kıymayı alın. İncecik kıydığınız Çin lahanasını biraz tuzla ovup suyunu sıktıktan sonra kıymaya ekleyin. Taze soğan, rendelenmiş sarımsak ve zencefili de kaseye ilave ederek malzemeleri hafifçe karıştırın.