MasterChef Gyoza (Çin Mantısı) nasıl yapılır? Gyoza tarifi!

GYOZA NASIL YAPILIR?

İlk olarak derin bir karıştırma kabının içerisine un ve tuzu eleyerek ekleyin. Ardından ılık suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayın. Pürüzsüz ve sert bir kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurduğunuz hamuru streç filme sararak oda sıcaklığında en az 30 dakika dinlendirin.