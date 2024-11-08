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  4. MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır?

MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept Japon mutfağıydı. Yapılan birbirinden güzel yemekler arasında gyoza da vardı. Gyoza, mantıya benzer formu ile Asya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri... Peki gyoza nasıl yapılır? İşte, MasterChef gyoza tarifi...

MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır? - Sayfa 1

Gyoza (Japon mantısı) için malzemeler

Hamuru için malzemeler

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

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MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır? - Sayfa 2

İçi için malzemeler

250 gram kıyma

1 adet küçük soğan

2 dal yeşil soğan

1 adet havuç rendesi

1 yemek kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı zencefil

2 diş sarımsak

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MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır? - Sayfa 3

Pişirmek için malzemeler

Zeytinyağ

1 çay bardağından az su

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MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır? - Sayfa 4

Sosu için malzemeler

1 çay kaşığı susam

1 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı sıcak zeytinyağı 

1 dal taze soğan

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