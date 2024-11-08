MasterChef gyoza (Japon mantısı) tarifi! Gyoza nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept Japon mutfağıydı. Yapılan birbirinden güzel yemekler arasında gyoza da vardı. Gyoza, mantıya benzer formu ile Asya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri... Peki gyoza nasıl yapılır? İşte, MasterChef gyoza tarifi...
Gyoza (Japon mantısı) için malzemeler
Hamuru için malzemeler
2,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı su
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İçi için malzemeler
250 gram kıyma
1 adet küçük soğan
2 dal yeşil soğan
1 adet havuç rendesi
1 yemek kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı zencefil
2 diş sarımsak
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