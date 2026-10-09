MasterChef Hamsili Pilav tarifi! Eşsiz lezzet Hamsili Pilav nasıl yapılır? Hamsili Pilav püf noktası
MasterChef'in bugünkü bölümünde Karadeniz rüzgarları esti! Yarışmacılar, haftanın kritik dokunulmazlık oyununda yöresel mutfağın en özel lezzetlerinden biri olan hamsili pilavı en iyi şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Ekran başındakileri imrendiren çıtır hamsi kaplamalı, nefis baharatlı iç harcıyla hamsili pilav tarifi, izleyiciler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. Peki, evde tam kıvamında MasterChef usulü hamsili pilav nasıl yapılır? İşte damak çatlatan hamsili pilav tarifi ve püf noktaları!
HAMSİLİ PİLAV İÇİN MALZEMELER
1,5 kilogram taze hamsi (kılçıkları temizlenmiş)
2 su bardağı baldo pirinç
1 adet büyük boy kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık (çam fıstığı)
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı zeytinyağı
Yarım demet ince kıyılmış taze dereotu veya maydanoz
2,5 su bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı mısır unu (kabı unlamak için)
Yeteri kadar tuz
HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Kılçıkları tamamen temizlenmiş hamsileri bol suyla yıkayıp süzülmesi için kenara alın. Pirinçleri ise nişastasının çıkması için ılık ve tuzlu suda yaklaşık 20 dakika kadar bekletip ardından güzelce süzün.
İç pilavı hazırlamak için geniş bir pilav tenceresine zeytinyağını alın. Yemeklik incecik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları ilave ederek hafifçe renk alana kadar kavurma işlemine devam edin.
Süzülen pirinçleri tencereye ekleyip 5 dakika daha kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, karabiber, kuru nane, şeker ve tuzu ekleyin. Malzemeleri bir tur çevirdikten sonra sıcak suyu ilave edin ve pilavı kısık ateşte, pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişmeye bırakın. Pilav piştikten sonra ince kıyılmış dereotunu ekleyin, karıştırıp demlenmeye bırakın.