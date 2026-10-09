MasterChef Hamsili Pilav tarifi! Eşsiz lezzet Hamsili Pilav nasıl yapılır? Hamsili Pilav püf noktası

HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Kılçıkları tamamen temizlenmiş hamsileri bol suyla yıkayıp süzülmesi için kenara alın. Pirinçleri ise nişastasının çıkması için ılık ve tuzlu suda yaklaşık 20 dakika kadar bekletip ardından güzelce süzün.