MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, Karadeniz'in mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan hamsili pilav yapmaları istendi. Peki, MasterChef hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilavın püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef hamsili pilav tarifi ve püf noktaları...
Hamsili pilav için gerekli malzemeler
800 gram hamsi
1 adet kuru soğan
25 gram çam fıstığı
200 gram pirinç
40 gram kuş üzümü
200 ml sıcak su
100 gram zeytinyağı
1 tutam kuru nane
Yarım demet dereotu
10 gram mısır unu
Tuz
Karabiber
Hamsili pilav nasıl yapılır?
Hamsileri temizleyip, kılçıklarını çıkarın. İyice yıkayıp, sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin.
Soğanı yemeklik doğrayın. Ardından zeytinyağını ısıtıp, soğanları ekleyin. Orta ateşte ve ara ara karıştırarak, soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika soteleyin. Çam fıstıklarını ekleyip, pembeleşinceye kadar yaklaşık 5 dakika daha kavurun.
Pirinci yıkayın ve süzün.Tencereye pirinci alın. Tuz, karabiber ve kuru nane serpip, birkaç kez karıştırın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini sıcak suya basın. Süzdüğünüz kuş üzümleri ve 200 ml sıcak suyu tencereye ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pirinçler suyu çekene kadar pişirin.