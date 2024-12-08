MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır?

Pirinci yıkayın ve süzün.Tencereye pirinci alın. Tuz, karabiber ve kuru nane serpip, birkaç kez karıştırın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini sıcak suya basın. Süzdüğünüz kuş üzümleri ve 200 ml sıcak suyu tencereye ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pirinçler suyu çekene kadar pişirin.