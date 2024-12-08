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  4. MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır?

MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, Karadeniz'in mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan hamsili pilav yapmaları istendi. Peki, MasterChef hamsili pilav nasıl yapılır? Hamsili pilavın püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef hamsili pilav tarifi ve püf noktaları...

MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır? - Sayfa 1

Hamsili pilav için gerekli malzemeler

800 gram hamsi

1 adet kuru soğan

25 gram çam fıstığı

200 gram pirinç

40 gram kuş üzümü

200 ml sıcak su

100 gram zeytinyağı

1 tutam kuru nane

Yarım demet dereotu

10 gram mısır unu

Tuz

Karabiber

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MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır? - Sayfa 2

Hamsili pilav nasıl yapılır?

Hamsileri temizleyip, kılçıklarını çıkarın. İyice yıkayıp, sularının süzülmesi için bir süzgeçte bekletin.

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MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır? - Sayfa 3

Soğanı yemeklik doğrayın. Ardından zeytinyağını ısıtıp, soğanları ekleyin. Orta ateşte ve ara ara karıştırarak, soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika soteleyin. Çam fıstıklarını ekleyip, pembeleşinceye kadar yaklaşık 5 dakika daha kavurun.

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MasterChef hamsili pilav tarifi! Karadeniz mutfağının gözdesi hamsili pilav nasıl yapılır? - Sayfa 4

Pirinci yıkayın ve süzün.Tencereye pirinci alın. Tuz, karabiber ve kuru nane serpip, birkaç kez karıştırın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini sıcak suya basın. Süzdüğünüz kuş üzümleri ve 200 ml sıcak suyu tencereye ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pirinçler suyu çekene kadar pişirin.

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