MasterChef Hatay Usulü Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Hatay Usulü Tepsi Kebabı tarifi!

Geniş bir yoğurma tepsisine aldığınız kıymanın üzerine incecik kıydığınız tüm sebze karışımını ekleyin. Üzerine domates salçasını, biber salçasını, tuzu, pul biberi ve karabiberi ilave edin. Etin sebzelerle ve baharatlarla tamamen özleşmesi için tüm malzemeleri kuvvetlice yoğurun.