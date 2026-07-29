MasterChef Hatay Usulü Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Hatay Usulü Tepsi Kebabı tarifi!
MasterChef Türkiye'de ana kadronun 11. yarışmacısını belirlemek için kıyasıya rekabet başladı. Şefler, yarışmacılardan Antakya mutfağının eşsiz lezzeti Hatay usulü tepsi kebabını yapmalarını istedi. En başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya girme hakkı kazanacak.
HATAY USULÜ TEPSİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 kilogram zırhlanmış orta yağlı kuzu ve dana karışık kıyma
2 adet kırmızı kapya biber
2 adet yeşil köy biberi
1 adet kuru soğan
5 diş sarımsak
1 demet ince kıyılmış maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
SOSU İÇİN:
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı sıcak su
ÜZERİ İÇİN:
2 adet orta boy domates
4 adet sivri biber
HATAY USULÜ TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR?
Gerçek bir Antakya lezzeti yakalamak için ilk adım sebzelerin doğru kıvamda hazırlanmasıdır. Kırmızı kapya biberleri, yeşil biberleri, kuru soğanı ve sarımsakları kesme tahtası üzerinde bıçakla olabildiğince küçük parçalar halinde kıyın. Ardından yıkayıp kuruttuğunuz maydanozları incecik keserek bu karışıma dahil edin.
Geniş bir yoğurma tepsisine aldığınız kıymanın üzerine incecik kıydığınız tüm sebze karışımını ekleyin. Üzerine domates salçasını, biber salçasını, tuzu, pul biberi ve karabiberi ilave edin. Etin sebzelerle ve baharatlarla tamamen özleşmesi için tüm malzemeleri kuvvetlice yoğurun.