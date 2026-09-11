MasterChef Hindistan Cevizli Misket Limonlu Cheesecake tarifi!

HİNDİSTAN CEVİZLİ MİSKET LİMONLU CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Mutfak robotunda un ufak edilene kadar çekilen yulaflı bisküviler derin bir karıştırma kabına alınır. Üzerine eritilmiş tereyağı ve kokusuyla öne çıkan ince çekilmiş Hindistan cevizleri eklenerek kaşık yardımıyla iyice harmanlanır. Hazırlanan bu çıtır ve nemli bisküvi harcı, tabanına yağlı kağıt serilmiş kelepçeli bir kalıba dökülerek kaşığın arkasıyla iyice bastırılır ve pürüzsüz, sıkı bir zemin elde edilerek sertleşmesi için buzdolabına kaldırılır.