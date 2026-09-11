MasterChef Hindistan Cevizli Misket Limonlu Cheesecake tarifi!
MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmacılar haftalık büyük avantajı kapabilmek için tezgah başında kıyasıya yarıştı ve gecenin düello tabağı olarak Hindistan Cevizli Misket Limonlu Cheesecake yapıldı. Yarışmacılar, kısıtlı sürede en pürüzsüz dokuyu ve doğru aroma dengesini yakalamak için mutfakta adeta zamana karşı nefes kesen bir mücadele verdi. Peki bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte Hindistan Cevizli Misket Limonlu Cheesecake tarifi...
HİNDİSTAN CEVİZLİ MİSKET LİMONLU CHEESECAKE MALZEMELER
2 paket yulaflı bisküvi, 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 3 yemek kaşığı ince Hindistan cevizi
600 gram taze krem peynir, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket sıvı krema, 3 adet oda sıcaklığında yumurta
2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 paket vanilin
2 adet misket limonunun rendelenmiş kabuğu ve 4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Süslemek için çırpılmış krema, kavrulmuş Hindistan cevizi parçaları ve ince limon dilimleri
HİNDİSTAN CEVİZLİ MİSKET LİMONLU CHEESECAKE NASIL YAPILIR?
Mutfak robotunda un ufak edilene kadar çekilen yulaflı bisküviler derin bir karıştırma kabına alınır. Üzerine eritilmiş tereyağı ve kokusuyla öne çıkan ince çekilmiş Hindistan cevizleri eklenerek kaşık yardımıyla iyice harmanlanır. Hazırlanan bu çıtır ve nemli bisküvi harcı, tabanına yağlı kağıt serilmiş kelepçeli bir kalıba dökülerek kaşığın arkasıyla iyice bastırılır ve pürüzsüz, sıkı bir zemin elde edilerek sertleşmesi için buzdolabına kaldırılır.
Tatlının kalbini oluşturan pürüzsüz iç dolgusu için oda sıcaklığındaki taze krem peynirler ve toz şeker geniş bir kapta mikser yardımıyla çırpılmaya başlanır. Karışım tamamen pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam aldığında sıvı krema, elenmiş un, nişasta ve vanilin eklenerek spatulayla nazikçe karıştırılır. Ardından yumurtalar harca teker teker ilave edilirken, cheesecake’in fırında fazla kabarıp çatlamasını önlemek adına harç sönmeyecek şekilde çok yavaş hareketlerle yedirilir.
Dolguya asıl tropikal karakterini ve ferahlığını veren yeşil misket limonlarının kabukları beyaz kısımlarına girilmeden incelikle rendelenir ve taze sıkılan limon sularıyla birlikte peynirli harca eklenir. Son bir kez karıştırılan akışkan ve hoş kokulu krema, dolaptan çıkarılan bisküvi tabanının üzerine yavaşça boşaltılır. Kalıbın dış kısmı alüminyum folyo ile sıkıca sarıldıktan sonra, içi sıcak su dolu geniş bir fırın tepsisine oturtularak önceden ısıtılmış fırında ağır ağır pişmeye bırakılır.