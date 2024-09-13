Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir?

İçli köfte nasıl yapılır?

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulan soğanlara kıyma eklenir ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Daha sonra salça eklenir ve kavrulur. Ardından biraz su eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.