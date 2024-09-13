Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir?
Masterchef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ikinci takım oynandı. Takım oyunu düello şeklinde gerçekleşti ve şefler bu düelloda yarışmacılardan içli köfte yapmalarını istedi. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İçli köftenin püf noktası nedir? İşte, Masterchef içli köfte tarifi ve püf noktası...
İçli köfte için gerekli malzemeler
Dışı için malzemeler
1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağından biraz az un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su
İçi için malzemeler
2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 gram kıyma
3 orta boy soğan
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım demek maydanoz
Tuz
Pul biber
Karabiber
Kızartmak için malzeme
Sıvı yağ
İçli köfte nasıl yapılır?
Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulan soğanlara kıyma eklenir ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Daha sonra salça eklenir ve kavrulur. Ardından biraz su eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.