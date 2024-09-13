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  4. Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir?

Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir?

Masterchef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ikinci takım oynandı. Takım oyunu düello şeklinde gerçekleşti ve şefler bu düelloda yarışmacılardan içli köfte yapmalarını istedi. Peki, içli köfte nasıl yapılır? İçli köfte yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İçli köftenin püf noktası nedir? İşte, Masterchef içli köfte tarifi ve püf noktası...

Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir? - Sayfa 1

İçli köfte için gerekli malzemeler

Dışı için malzemeler

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı soğuk su

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Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir? - Sayfa 2

İçi için malzemeler

 2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram kıyma

3 orta boy soğan

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım demek maydanoz

Tuz

Pul biber

Karabiber

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Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir? - Sayfa 3

Kızartmak için malzeme

Sıvı yağ

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Masterchef içli köfte tarifi! Masterchef içli köfte nasıl yapılır? İçli köftenin püf noktası nedir? - Sayfa 4

İçli köfte nasıl yapılır?

 Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulan soğanlara kıyma eklenir ve suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur. Daha sonra salça eklenir ve kavrulur. Ardından biraz su eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

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