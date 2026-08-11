MasterChef İmam Bayıldı tarifi! İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı püf noktası!

Geniş bir tavaya zeytinyağının yarısını aktarın ve ısıtın. Kuruladığınız patlıcanların orta kısımlarını bıçakla derinlemesine, ancak tabanını delmeyecek şekilde karnıyarık gibi çizin. Patlıcanları kızgın yağda önlü arkalı hafifçe yumuşayana kadar kızartın ve fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa alın.