MasterChef İmam Bayıldı tarifi! İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı püf noktası!
MasterChef Türkiye’nin dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım, Türk mutfağının en köklü konseptlerinden biri olan "Esnaf Lokantası Yaz Yemekleri" menüsüyle tezgah başına geçti. Şeflerin yarışmacılardan talep ettiği en kritik ve teknik zeytinyağlı yemeklerin başında ise geleneksel imam bayıldı yer aldı. Peki, imam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldının püf noktaları neler? İşte, yaz sofralarının vazgeçilmezi imam bayıldı tarifi!
İMAM BAYILDI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
4 adet orta boy patlıcan
3 adet büyük boy piyazlık doğranmış kuru soğan
4 diş ince dilimlenmiş sarımsak
3 adet yeşil sivri biber
3 adet orta boy küp küp doğranmış domates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 su bardağı sıcak su
Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz
İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?
Patlıcanları hazırlayarak işe başlayın. Sap kısımlarını tamamen koparmadan temizleyin ve dış kabuklarını şeritler halinde alacalı (pijamalı) şekilde soyun. Soyduğunuz patlıcanları, acı sularının çıkması için bol tuzlu su dolu bir kapta yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletin. Süre sonunda patlıcanları sudan çıkarıp iyice durulayın ve kağıt havlu yardımıyla üzerlerinde hiç nem kalmayacak şekilde kurulayın.
Geniş bir tavaya zeytinyağının yarısını aktarın ve ısıtın. Kuruladığınız patlıcanların orta kısımlarını bıçakla derinlemesine, ancak tabanını delmeyecek şekilde karnıyarık gibi çizin. Patlıcanları kızgın yağda önlü arkalı hafifçe yumuşayana kadar kızartın ve fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir tabağa alın.