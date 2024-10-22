MasterChef İzmir bombası tarifi! Enfes İzmir bombası nasıl yapılır?

Hamur incecik açılmalıdır. İncecik açılan hamur içine 1 yemek kaşığı çikolata kreması koyulur. Dört bir kenarı tutularak hamur uçlarından katlanır ve uçları büzüştürülür. Katlanan uçların yapışması için hafifçe bastırdıktan sonra, hamurun kalanı bir makas yardımıyla kesilir. Ancak bu aşamada bıçak değil mutlaka mutfak makası kullanılmalıdır. Hazırlanan İzmir bombaları 220 derecedeki fırında yaklaşık 6 dakika pişirilir.