MasterChef İzmir bombası tarifi! Enfes İzmir bombası nasıl yapılır?
MasterChef'te kaptanlık yarışının kazanan yarışmacısı Murat Can oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Nigar'ı seçti. Ardından kaptanların düello heyecanı başladı. Şefler düello yarışında kaptanlardan enfes bir lezzet olan İzmir bombası yapmalarını istedi. Peki, MasterChef İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte, MasterChef İzmir bombası tarifi...
İzmir bombası için gerekli malzemeler
1,5 su bardağı un
Yarım su bardağı ılık su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya
300 gram çikolata kreması
İzmir bombası nasıl yapılır?
İzmir bombasının hamuru için yoğurma kabına ılık su, sıvı yağ, şeker, un ve vanilya alınır. Kaşıkla karıştırarak hamur kıvamına getirilir. Hamur toparlanmaya başlandığında yoğrulur. 2 dakika boyunca, hamur yumuşak fakat ele yapışmayan bir kıvama gelene dek yoğurduktan sonra hamurun üzeri kapatılıp 20 dakika dinlenmeye bırakılır.
Tezgah hafifçe unlanır ve dinlenen hamur tezgaha alınır. Rulo haline getirdikten sonra bir bıçakla keserek, 16 eşit parçaya bölünür. Ardından hamurlar yuvarlanarak beze haline getirilir. Hazırlanan bezeler teker teker merdane yardımıyla açılır.
Hamur incecik açılmalıdır. İncecik açılan hamur içine 1 yemek kaşığı çikolata kreması koyulur. Dört bir kenarı tutularak hamur uçlarından katlanır ve uçları büzüştürülür. Katlanan uçların yapışması için hafifçe bastırdıktan sonra, hamurun kalanı bir makas yardımıyla kesilir. Ancak bu aşamada bıçak değil mutlaka mutfak makası kullanılmalıdır. Hazırlanan İzmir bombaları 220 derecedeki fırında yaklaşık 6 dakika pişirilir.