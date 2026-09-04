MasterChef İzmir köfte tarifi! Şeflerin sırrı çözüldü: İşte İzmir köftenin püf noktaları
MasterChef Türkiye platformunda bu hafta Ege'nin mutfak mirası rüzgar gibi esti. Takımların dış çekim alanında gerçekleştirdiği kıran kırana mücadelede ana tema, Türk mutfağının vazgeçilmezi İzmir köfte oldu. Şeflerin zorlu standartlarına uyum sağlamaya çalışan yarışmacılar, açık havanın getirdiği teknik zorluklarla da baş etmek zorunda kaldı. Kıymanın yoğrulma derecesinden sosun kıvamına kadar her detay, takımların kaderini belirledi. Jüri üyelerinin damak tadından tam not almak ve haftayı galibiyetle kapatmak isteyen yarışmacılar, ocak başında adeta zamanla yarıştı.
İZMİR KÖFTE İÇİN MALZEMELER
KÖFTE HARCI İÇİN:
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
2 diş ezilmiş sarımsak
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
SEBZELER VE SOS İÇİN:
4 adet orta boy patates
2 adet yeşil biber
1 adet domates
2 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
Kızartmak için sıvı yağ
İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR?
Yoğurma kabına aldığınız kıymanın üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu, incecik kıyılmış maydanozu ve tüm baharatları ekleyin. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen bütünleşene ve pürüzsüz, özlü bir doku kazanana kadar harcı elinizle güçlüce toparlayarak yoğurun.