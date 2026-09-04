MasterChef İzmir köfte tarifi! Şeflerin sırrı çözüldü: İşte İzmir köftenin püf noktaları

İZMİR KÖFTE NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına aldığınız kıymanın üzerine rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu, incecik kıyılmış maydanozu ve tüm baharatları ekleyin. Tüm malzemeler birbiriyle tamamen bütünleşene ve pürüzsüz, özlü bir doku kazanana kadar harcı elinizle güçlüce toparlayarak yoğurun.