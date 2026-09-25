MasterChef Kabak Mücver tarifi! Kabak mücver nasıl yapılır?

KABAK MÜCVER NASIL YAPILIR?

İşe öncelikle kabakları bol suda yıkayıp temizleyerek başlayın. Kabuklarındaki vitamin ve rengi kaybetmemek adına soymadan, rendenin geniş delikli tarafıyla hızlıca rendeleyin. Rendelenmiş kabakları derin bir süzgecin içerisine aktarın, üzerine bir miktar tuz serpiştirip harmanlayın ve kendi suyunu salması adına tezgahta yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.