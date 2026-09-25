MasterChef Kabak Mücver tarifi! Kabak mücver nasıl yapılır?
haftanın en kritik takım düellosu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in yarışmacılardan talep ettiği menü, Türk mutfağının geleneksel ve teknik isteyen lezzetlerinden kabak mücveri oldu. Kırmızı ve mavi takım tezgah başına geçerek, adeta bir zaman yarışına girdi. Kendilerine tanınan tam 45 dakikalık sürede, yağ çekmeyen ve içi çiğ kalmayan tabaklar hazırlamak için tüm güçlerini ortaya koydular. Peki kabak mücver nasıl yapılır? Kabak mücveri püf noktaları nelerdir? İşte püf noktaları ile kabak mücver tarifi...
KABAK MÜCVER İÇİN MALZEMELER
3 adet orta boy taze kabak
2 adet büyük boy yumurta
1 adet küçük boy havuç
1 çay bardağı elenmiş un
3 dal taze yeşil soğan
Yarım demet taze dereotu
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı ince tuz
1 çay kaşığı çekme karabiber
Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ
KABAK MÜCVER NASIL YAPILIR?
İşe öncelikle kabakları bol suda yıkayıp temizleyerek başlayın. Kabuklarındaki vitamin ve rengi kaybetmemek adına soymadan, rendenin geniş delikli tarafıyla hızlıca rendeleyin. Rendelenmiş kabakları derin bir süzgecin içerisine aktarın, üzerine bir miktar tuz serpiştirip harmanlayın ve kendi suyunu salması adına tezgahta yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Dinlenen kabakları avucunuzun içerisine küçük porsiyonlar halinde alarak, içindeki yeşil suyu tamamen çıkana kadar tüm gücünüzle iyice sıkın. Kullanacağınız havucu da aynı şekilde rendeleyip suyunu sıkmayı ihmal etmeyin.