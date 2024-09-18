Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası
Masterchef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ilk takım oynandı. Takım oyununda konsept ise esnaf lokantasıydı. Yarışmacıların yaptığı birbirinden lezzetli yemeklerin arasında esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği kadınbudu köfte de vardı. Peki, Masterchef kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, kadınbudu köfte tarifi ve püf noktası…
Kadınbudu köfte
Kıyma, soğan, pirinç, yumurta, sıvı yağ, karabiber, tuz ile yapılan bir tür köfte olan kadınbudu köfte, hem soğuk meze olarak hem de sıcak yemek olarak tüketilebilir. 1 porsiyon kadınbudu köfte 232 kaloridir.
Kadınbudu köfte için gerekli malzemeler
500 gram orta yağlı kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım su bardağı haşlanmış pirinç
1,5 çay kaşığı tuz
1,5 çay kaşığı karabiber
1,5 çay kaşığı kimyon
Yarım su bardağı un
Kadınbudu köfteleri kızartmak için gerekli malzemeler
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı galeta unu
2 adet çırpılmış yumurta
Kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Kadınbudu köfte için yarım su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.