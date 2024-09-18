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  4. Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası

Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası

Masterchef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında haftanın ilk takım oynandı. Takım oyununda konsept ise esnaf lokantasıydı. Yarışmacıların yaptığı birbirinden lezzetli yemeklerin arasında esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği kadınbudu köfte de vardı. Peki, Masterchef kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, kadınbudu köfte tarifi ve püf noktası…

Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası - Sayfa 1

Kadınbudu köfte

Kıyma, soğan, pirinç, yumurta, sıvı yağ, karabiber, tuz ile yapılan bir tür köfte olan kadınbudu köfte, hem soğuk meze olarak hem de sıcak yemek olarak tüketilebilir. 1 porsiyon kadınbudu köfte 232 kaloridir.

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Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası - Sayfa 2

Kadınbudu köfte için gerekli malzemeler

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı haşlanmış pirinç

1,5 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı kimyon

Yarım su bardağı un

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Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası - Sayfa 3

Kadınbudu köfteleri kızartmak için gerekli malzemeler

 1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı galeta unu

2 adet çırpılmış yumurta

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Masterchef kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte püf noktası - Sayfa 4

Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

Kadınbudu köfte için yarım su bardağı pirinci tuz ve su ile birlikte hafif yumuşayana kadar kaynatın. Çok yumuşamamasına dikkat edin. Bir tavada zeytinyağı ile soğanları  yumuşayana kadar kavurun. Sarımsakları da ekleyip kavurmaya devam edin. Kıymanın yarısını soğan ve sarımsakların içerisine alın ve suyunu salıp, çekene kadar kavurun. Pişen kıymaları ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

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