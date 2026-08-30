MasterChef Karides kadayıf tarifi! Somer Şef'in özel reçetesi karides kadayıf nasıl yapılır?

KARİDES KADAYIF NASIL YAPILIR?

Yemeğe derinlik katacak muhammara sosu hazırlayarak işe başlayın. Kapya biberleri zeytinyağı ile hafifçe yağlayıp açık ateşte tamamen közleyin. Kabuklarını rahatça soymak için bir kapta terlettikten sonra temizleyin ve tüm muhammara malzemeleriyle birlikte mutfak robotunda hafif pürüzlü, dokulu bir kıvama gelene dek çekin.