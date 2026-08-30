MasterChef Karides kadayıf tarifi! Somer Şef'in özel reçetesi karides kadayıf nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin son eleme gecesinde tansiyon tavan yaptı. Yarışmacılar, Somer Şef'in özel reçetesi olan karides kadayıf tabağını kusursuz hazırlayarak elenmekten kurtulmaya çalıştı. Peki, karides kadayıf ve eşlikçileri muhammara ile eksi nar glazürü nasıl yapılır? İşte MasterChef karides kadayıf tarifi...
KARİDES KADAYIF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
8 adet jumbo boy temizlenmiş karides
100 gram taze tel kadayıf
1 yemek kaşığı eritilmiş sade yağ
Yarım portakalın taze sıkılmış suyu ve kabuğunun rendesi
Süslemek için sumak ve taze nar taneleri
MUHAMMARA TABANI İÇİN:
2 adet kırmızı kapya biber
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
50 gram ceviz içi
2 diş fırınlanmış sarımsak
1'er çay kaşığı kimyon ve acı isot
1 yemek kaşığı acı biber salçası (gochujang)
1'er yemek kaşığı taze limon suyu ve doğal nar ekşisi
KARİDES KADAYIF NASIL YAPILIR?
Yemeğe derinlik katacak muhammara sosu hazırlayarak işe başlayın. Kapya biberleri zeytinyağı ile hafifçe yağlayıp açık ateşte tamamen közleyin. Kabuklarını rahatça soymak için bir kapta terlettikten sonra temizleyin ve tüm muhammara malzemeleriyle birlikte mutfak robotunda hafif pürüzlü, dokulu bir kıvama gelene dek çekin.