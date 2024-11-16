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  4. MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir?

MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir?

MasterChef'te oynanan takım oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden karnıyarık yapmalarını istedi. Peki, MasterChef karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık için gerekli malzemeler nelerdir? Karnıyarığın püf noktası nedir? İşte, MasterChef karnıyarık tarifi ve püf noktası...

MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir? - Sayfa 1

Karnıyarık için gerekli malzemeler

6 adet patlıcan

500 gram kıyma

1 adet orta boy soğan

1 adet yeşil biber

1 adet domates

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

3yemek kaşığısıvı yağ

Yarım su bardağısu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Patlıcanları kızartmak için sıvı yağ

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MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir? - Sayfa 2

Sosu için malzemeler

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

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MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir? - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

2 adet biber

2 adet domates

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MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir? - Sayfa 4

Karnıyarık nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayın ve çizgili bir şekilde soyun. Derin bir kaba soğuk su ve bir çay kaşığı tuz ekleyin ve içine patlıcanları koyun. 10 dakika acısının gitmesi için bekletin. Ardından süzün ve patlıcanları durulayın. Duruladıktan sonra patlıcanları kağıt havlu ile kurulayın. Isınmış sıvıyağda her yüzünü kızartın. Pişenleri kağıt havlu serili tabağa alın. 

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