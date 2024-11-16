MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir?

Karnıyarık nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayın ve çizgili bir şekilde soyun. Derin bir kaba soğuk su ve bir çay kaşığı tuz ekleyin ve içine patlıcanları koyun. 10 dakika acısının gitmesi için bekletin. Ardından süzün ve patlıcanları durulayın. Duruladıktan sonra patlıcanları kağıt havlu ile kurulayın. Isınmış sıvıyağda her yüzünü kızartın. Pişenleri kağıt havlu serili tabağa alın.