MasterChef karnıyarık tarifi! Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarığın püf noktası nedir?
MasterChef'te oynanan takım oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden karnıyarık yapmalarını istedi. Peki, MasterChef karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık için gerekli malzemeler nelerdir? Karnıyarığın püf noktası nedir? İşte, MasterChef karnıyarık tarifi ve püf noktası...
Karnıyarık için gerekli malzemeler
6 adet patlıcan
500 gram kıyma
1 adet orta boy soğan
1 adet yeşil biber
1 adet domates
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
3yemek kaşığısıvı yağ
Yarım su bardağısu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
Patlıcanları kızartmak için sıvı yağ
Karnıyarık nasıl yapılır?
Patlıcanları yıkayın ve çizgili bir şekilde soyun. Derin bir kaba soğuk su ve bir çay kaşığı tuz ekleyin ve içine patlıcanları koyun. 10 dakika acısının gitmesi için bekletin. Ardından süzün ve patlıcanları durulayın. Duruladıktan sonra patlıcanları kağıt havlu ile kurulayın. Isınmış sıvıyağda her yüzünü kızartın. Pişenleri kağıt havlu serili tabağa alın.