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  4. MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?

MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?

MasterChef'in bireysel dokunulmazlık oyununda Ömer Aksu konuk şef olarak geldi ve yarışmacılara Osmanlı mutfağından günümüze uzanan katmer MasterClass'ı verdi. Öte yandan bireysel dokunulmazlık oyununda da katmer yapıldı. Peki, MasterChef katmer nasıl yapılır? Katmer yapmak için hangi malzemeler gerekli? Katmerin püf noktası nedir? İşte, MasterChef katmer tarifi ve püf noktası...

MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 1

Katmer için gerekli malzemeler

Tereyağı

1 su bardağı su

Alabildiği kadar un 

1 çay kaşığı tuz

Katmer hamurunu açmak için nişasta 

İnce çekilmiş Antep fıstığı

Kaymak

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MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 2

Katmer nasıl yapılır?

Katmer hamuru için su ve tuz bir kaba konur ve eriyene kadar karıştırılır. Ardından un azar azar suyun içine eklenir ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğrulur. Hamur 8 parçaya eşit şekilde bölünür ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirilir. 

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MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 3

Dinlenen hamurlar nişasta ile çok ince olacak şekilde açılır. Ardından tereyağı eritilir. Her açılan parçanın üzerine eriyen tereyağı sürülür.

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MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir? - Sayfa 4

Bir kasede toz şeker ve ince çekilmiş Antep fıstığı karıştırılır. Ardından hamurun içerisine kaymak ve karıştırılan toz şeker ile fıstık serpilir. Açılan hamur mektup zarfı şeklinde katlanır. 

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