MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?

Katmer nasıl yapılır?

Katmer hamuru için su ve tuz bir kaba konur ve eriyene kadar karıştırılır. Ardından un azar azar suyun içine eklenir ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğrulur. Hamur 8 parçaya eşit şekilde bölünür ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirilir.