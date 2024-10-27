MasterChef katmer tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmerin püf noktası nedir?
MasterChef'in bireysel dokunulmazlık oyununda Ömer Aksu konuk şef olarak geldi ve yarışmacılara Osmanlı mutfağından günümüze uzanan katmer MasterClass'ı verdi. Öte yandan bireysel dokunulmazlık oyununda da katmer yapıldı. Peki, MasterChef katmer nasıl yapılır? Katmer yapmak için hangi malzemeler gerekli? Katmerin püf noktası nedir? İşte, MasterChef katmer tarifi ve püf noktası...
Katmer için gerekli malzemeler
Tereyağı
1 su bardağı su
Alabildiği kadar un
1 çay kaşığı tuz
Katmer hamurunu açmak için nişasta
İnce çekilmiş Antep fıstığı
Kaymak
Katmer nasıl yapılır?
Katmer hamuru için su ve tuz bir kaba konur ve eriyene kadar karıştırılır. Ardından un azar azar suyun içine eklenir ve kulak memesi bir kıvam elde edene kadar hamuru yoğrulur. Hamur 8 parçaya eşit şekilde bölünür ve 1 gün boyunca üstü nemli bir bezle dinlendirilir.
Dinlenen hamurlar nişasta ile çok ince olacak şekilde açılır. Ardından tereyağı eritilir. Her açılan parçanın üzerine eriyen tereyağı sürülür.