MasterChef Kayseri yağlaması tarifi! Yağlama nasıl yapılır?
MasterChef'te yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için tezgah başında kıyasıya yarıştı. Şeflerin kaptanlık oyunu için istediği geleneksel Kayseri yağlaması, ekran başındakilerin iştahını kabartarak kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Yarışmacılar en iyi şebit hamurunu açıp sosu tutturmak için ecel terleri dökerken, izleyiciler de bu eşsiz yöresel lezzetin tarifini araştırmaya başladı. İşte stüdyoda fırtınalar estiren o usta işi tarif...
KAYSERİ YAĞLAMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
HAMURU (ŞEBİT) İÇİN:
1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su
1 paket instant veya yarım paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ ve aldığı kadar un
İÇ HARCI İÇİN:
500-800 gram dana kıyma
3 adet kuru soğan
3-4 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı kapya biber
1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 1,5 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı domates sosu ve 1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
Tuz