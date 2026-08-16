MasterChef kırlangıç yüzgeci çorbası nasıl yapılır? Kırlangıç yüzgeci çorbası tarifi!

KIRLANGIÇ YÜZGECİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırlangıç balığını pullarından ve iç organlarından arındırıp bol soğuk suda yıkayın. Balığın kafasını, gövdesini ve özellikle lezzetini verecek olan yüzgeçlerini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerine dörde bölünmüş soğan, defne yaprağı, tane karabiber ve üzerini geçecek kadar su ekleyip balık etleri yumuşayana kadar haşlamaya bırakın.