MasterChef kırlangıç yüzgeci çorbası nasıl yapılır? Kırlangıç yüzgeci çorbası tarifi!
MasterChef Türkiye’nin eleme gecesinde yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in özel isteğiyle oldukça teknik ve riskli bir yemek olan kırlangıç yüzgeci çorbasını yapmak için tezgah başına geçti. Yarışmacılar 45 dakikalık süre içinde en iyi çorbayı yapmak için kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef kırlangıç yüzgeci çorbası nasıl yapılır? Kırlangıç yüzgeci çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte, kırlangıç yüzgeci çorbası tarifi...
KIRLANGIÇ YÜZGECİ ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 adet bütün kırlangıç balığı
1 adet kuru soğan
1 adet büyük boy havuç
1 adet orta boy patates
1 sap kereviz
2 adet defne yaprağı
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 adet limonun taze sıkılmış suyu
1 adet taze yumurtanın sarısı
2 tepeleme yemek kaşığı buğday unu
1 tutam tuz ve yeterince sıcak su
KIRLANGIÇ YÜZGECİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kırlangıç balığını pullarından ve iç organlarından arındırıp bol soğuk suda yıkayın. Balığın kafasını, gövdesini ve özellikle lezzetini verecek olan yüzgeçlerini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerine dörde bölünmüş soğan, defne yaprağı, tane karabiber ve üzerini geçecek kadar su ekleyip balık etleri yumuşayana kadar haşlamaya bırakın.
Haşlanan balığı tencereden çıkarıp bir tabağa alın ve ılınmasını bekleyin. Tencerede kalan değerli balık suyunu, içindeki tortulardan arındırmak için ince bir süzgeçten geçirerek temiz bir kaba aktarın. Ilıyan balığın etlerini ve yüzgeç diplerindeki jelatinli kısımları kılçık kalmayacak şekilde özenle ayıklayın.
Geniş bir çorba tenceresinde tereyağı ve zeytinyağını birlikte ısıtın. Çok küçük küpler halinde doğradığınız havucu, patatesi ve kereviz sapını tencereye alarak kokusu çıkana kadar hafifçe soteleyin. Sebzeler yumuşamaya başladığında, kenara ayırdığınız süzülmüş sıcak balık suyunu tencereye ilave edin.