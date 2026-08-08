MasterChef Krem Brule nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Fransız klasiği Krem Brule tarifi!
MasterChef Türkiye ekranlarında heyecan fırtınası koptu ve aylardır süren elemelerin ardından ana kadronun son yarışmacısı nihayet kürsüye çıktı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef, önlük mücadelesinin bu son virajında adaylardan pastacılık dünyasının en aristokrat lezzetlerinden biri olan Fransız usulü krem brule (creme brulee) hazırlamalarını talep etti. Sadece tek bir kişinin hayallerine kavuşacağı bu kader anında, tezgah başındaki isimler heyecandan adeta titreyerek kremanın ipeksi dokusunu tutturmak ve tam kıvamında fırınlamak için zamanla yarıştı.
KREM BRULE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
450 ml sıvı krema
100 ml süt
4 adet yumurta sarısı
Yarım su bardağı toz şeker
1 adet çubuk vanilya
Üzeri için esmer veya beyaz toz şeker
KREM BRULE NASIL YAPILIR?
İlk olarak çubuk vanilyayı düz bir zeminde ortadan ikiye yarıp, iç kısımdaki yoğun aromalı minik özleri bıçağın arkasıyla sıyırarak bir kenara ayırın.
Geniş bir sos tenceresine aktardığınız sıvı krema ile sütün içerisine, az önce ayıkladığınız vanilya tohumlarını ve boş kalan dış çubuğu ekleyerek harmanlayın.